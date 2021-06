Fete de la musicque im Schlossgarten

Dornburg. Von Kunstfreunden organisiertes Fest in Dornburg

Von den Klängen einer Brass-Band und zarten Geigentönen können sich am 21. Juni Besucher des Dornburger Schlossgartens verzaubern lassen. Wie auch in anderen Städten wird dort am Montag die „Fete de la musique“gefeiert. Überall spielen Musiker verschiedenster Couleur für das Publikum auf, das dafür keinen Eintritt zahlen muss. Die Künstler verzichten auf Gagen. Die Idee aus Frankreich haben Musikfreunde aus der Region gemeinsam mit der Schlossverwaltung nach Dornburg geholt.

Ab 18 Uhr bis in die Abendstunden hinein, werden sich die Schottisch-Brass-Band, ein Ensemble des Schott-Blasorchesters, sowie zwei weitere Gruppen im Schlossgarten ein Stelldichein geben. Blasmusik in modernen Arrangements, klassische Klaviermusik und Lieder-Darbietungen werden den Besuchern versprochen.