Feuerwehr Dornburg-Camburg rettet Radfahrerin aus Notlage

Zu einem ungewöhnlichen Hilfseinsatz sind die Freiwilligen Feuerwehren von Camburg, Dorndorf-Steudnitz, Neuengönna und die Polizei am Mittwoch ausgerückt. Den Notruf hatte eine ältere Dame abgesetzt, die mit ihrem Rad gestürzt war und nicht mehr gehen konnte. „Sie hat uns per Handy angerufen, aber die Verbindung war immer wieder zusammengebrochen“, berichtete Sven Steingräber, Chef der Dornburg-Camburger Wehr. Zudem habe die Frau nicht genau sagen können, wo sie sich eigentlich befand. Das habe die Suche erschwert. „Wir waren extra mit kleinen Fahrzeugen gekommen, um mögliche Wege abfahren zu können“, sagte Steingräber. Elf Kameraden aus Dornburg-Camburg sowie ein Einsatztrupp aus neuengönna waren unterwegs. Die Kameraden suchten die Frau auf dem Radweg bis nach Jena und auch auf anderen Radwegen - vergeblich. Sie fanden sie schließlich im Wald auf einem unbefestigten Weg zwischen Neuengönna und Nerkewitz. Ein Rettungswagen brachte sie dann in ärztliche Obhut. „Für uns war das bereits der 70. Einsatz in diesem Jahr und der achte seit letztem Mittwoch“, berichtete Steingräber. Dazu gehörte der Großeinsatz beim Brand im Wethauer land am Wochenende sowie die Beräumung mehrerer umgestürzter Bäume bei Gewittern der letzten tage. Auch Verkehrsunfälle und Hilfseinsätze waren dabei, „das ganze Spektrum“. Der Stadtbrandmeister wollte auf diesem Weg auch seinen Kameraden herzlich danken für den engagierten, immer ehrenamtlichen Einsatz. (AS)