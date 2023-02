Feuerwehr-Mitte appelliert an Jenaer Fahrschüler, Rettungsgassen freizuhalten

Jena. Zunehmender Sittenverfall: Jenaer Feuerwehrmann wirbt für richtiges Verhalten bei Verkehrsunfällen

Stefan Richard von der Freiwilligen Feuerwehr Jena-Mitte erlebt immer wieder Situationen bei Rettungseinsätzen, über die er nur den Kopf schütteln kann. Rettungsgassen werden beispielsweise, wenn sie denn überhaupt geöffnet werden, wieder geschlossen nachdem Einsatzfahrzeuge vorbei gefahren sind. Dass etwas später weitere Einsatzfahrzeuge folgen könnten, wird oft gar nicht bedacht.

Richard habe es bereits erlebt, dass sich deshalb ein klassischer Löschzug Kilometer in die Länge zog, weil die Rettungsgasse immer wieder zugefahren wurde. Manche Fahrer würden auch versuchen, noch schnell an der Unfallstelle vorbeizufahren und wollen die stehenden Feuerwehrfahrzeuge überholen.

Deshalb hat er sich Zeit genommen, um die Fahrschule PS Driving School in Jena zu besuchen und die angehenden Kraftfahrer aufzuklären und zu sensibilisieren. Eingeladen hatte Fahrlehrer Bodo Wetzel. Er findet es schade, dass solche Besuche viel zu selten in Fahrschulen stattfinden. Es würde der wichtigen Sache mehr Nachdruck verleihen, wenn die Einsatzkräfte selbst darstellen, was es bedeutet, wenn Rettungsgassen nicht frei gehalten werden, sagt er. Das Verkehrsaufkommen sei höher geworden, ebenso wie die Geschwindigkeiten und die Menschen hätten oft nur ihr eigenes Ziel vor Augen und wenig Verständnis dafür, dass gerade andere Menschen ernsthaft in Not sein könnten.

Deshalb freute er sich, dass Stefan Richard sich die Zeit nahm, um die Fahrschüler mit einer Präsentation auf die Problematik aufmerksam zu machen. Er wünsche sich, dass solche Besuche regelmäßiger stattfinden.