Feuerwehr rückte zu einem Jenaer Feuerverzinker aus

Beim Feuerwehreinsatz am Donnerstagnachmittag in Göschwitz bestand keine ernste Gefahr.

Jena. In den Göschwitzer Unternehmen wird mit großer Hitze gearbeitet – ernste Gefahr bestand jedoch nicht.

Im Gewerbegebiet Göschwitz rückte am Donnerstag, 23. Februar, etwa 14.30 Uhr die Feuerwehr bei dem Unternehmen Wiegel an. Die Mitarbeiter mussten das Gebäude zügig verlassen, doch der Einsatz, der einige Aufmerksamkeit auf sich zog, war in Absprache mit dem Unternehmen simuliert. Die Übung wurde durchgeführt, um auch Mitarbeiter des Unternehmens für einen Ernstfall zu schulen. Nach circa einer dreiviertel Stunde war die Übung wieder beendet, heißt es auf Nachfrage beim Unternehmen. Da man ein so genannter Feuerverzinker sei, werde mit großer Hitze gearbeitet. Deshalb müsse man auf Ernstfälle natürlich gut vorbereitet sein.