Feuerwehr und Polizei verwechselt? Unbekannte sprühen ACAB auf Löschfahrzeug

Da hatte der Sprayer wohl eine Rot-Blau-Schwäche: Am Dienstagabend wurde ein Löschfahrzeug der Feuerwehr Jena in der Schleidenstraße mit dem Schriftzug „ACAB“ besprüht.

Die Abkürzung ist eine bekannte Beleidigung für die Polizei, die sowohl im linksextremen Spektrum, aber auch von Rechtsradikalen und Hooligans benutzt wird.

Die Feuerwehr Jena meldete sich auf Facebook zu Wort: „Es macht uns sehr betroffen, wenn andere Organisationen, mit denen wir Tag für Tag sehr gut zusammenarbeiten, so verunglimpft werden.“ Man stehe zur Polizei und hoffe, dass es sich hier um einen Einzelfall handele. „Wir erleben viel, aber es gibt Situationen, da sind auch wir sprachlos“, heißt es weiter.

Polizei nimmt's mit Humor

Auch die Thüringer Polizei reagierte und nahm es mit Humor. „Wir sind die in Blau. Wir fahren blaue Autos. Die Feuerwehr ist rot. Die fahren die roten Autos“, twitterten die Beamten. In ernsterem Ton wiesen sie darauf hin, dass hier Allgemeineigentum beschädigt wurde.

Wir sind die in Blau. Wir fahren blaue Autos.



Die Feuerwehr ist rot. Die fahren die roten Autos.



▶️ Unabhängig davon:

Allgemeineigentum beschädigen = Riesengroßes Fail, liebe*r Sprayer*in. https://t.co/u6P0aIy1ZT — Polizei Thüringen (@Polizei_Thuer) February 17, 2021

Mehrere Nutzer reagierten auf Facebook und Twitter auf die Beleidigung. Jemand übersetzte die Buchstaben mit „All Colors Are Beautiful“, wobei hier sicher besonders das tolle Rot gemeint sei. Ein anderer schlug „All Cops are Beamte“ vor. Am besten passte aber der Vorschlag „Alle C-Rohre am Brand benötigt.“

Wohnungsräumung eskaliert: SEK nimmt Brandsatz-Werfer fest

Besorgte Nachbarn retten hilflosen Mann aus kritischer Lage

12-jähriges Mädchen vermisst - Sie könnte in Mühlhausen oder Gera sein