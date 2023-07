Feuerwehreinsatz am ehemaligen Sconto-Möbelmarkt in Rothenstein

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Donnerstagvormittag im ehemaligen Sconto-Möbelmarkt in Rothenstein gekommen.

Rothenstein. Mehrere Feuerwehren sind am Donnerstagvormittag zum ehemaligen Sconto-Möbelmarkt in Rothenstein ausgerückt. Dort laufen derzeit Umbauarbeiten.

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Donnerstagvormittag am ehemaligen Sconto-Möbelmarkt in Rothenstein gekommen. Wie Einsatzleiter Florian Hachenburg von der Freiwilligen Feuerwehr Rothenstein/Oelknitz sagte, hatte kurz vor 10 Uhr eine Brandmeldeanlage in dem Gebäude ausgelöst.

Neben den Feuerwehrleuten aus Rothenstein/Oelknitz rückten auch Einsatzkräfte aus Kahla und Großpürschütz an. Bei einer Begehung des ehemaligen Möbelmarktes entdeckten sie aber kein Feuer. Warum die Brandmeldeanlage auslöste, blieb zunächst unklar.

Der ehemalige Sconto-Möbelmarkt wird derzeit umgebaut. Die Kruse Reinigungstechnik und Hygienebedarf GmbH & Co. KG aus Kahlawill das Gebäude künftig als Lager und für Büros nutzen.

