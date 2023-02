Einsatzkräfte mussten am Freitag in die Löbstedter Straße 50 ausrücken (Symboldbild).

Feuerwehreinsatz am Gaudipark in Jena

Jena. Arbeiter klagte plötzlich über Unwohlsein. Gefahrgutzug vor Ort.

Notarzt und Feuerwehr rückten am Freitagnachmittag zu einem Einsatz am früheren Gaudipark aus. Arbeiter hätten in der Löbstedter Straße 50 eine alte Abwasserleitung gekappt, sagte Rathaussprecher Kristian Philler. Danach hätte ein Bauarbeiter über Unwohlsein geklagt. Im Einsatz sei auch der Gefahrgutzug der Feuerwehr gewesen.