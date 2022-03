Feuerwehreinsatz in Jena-Ost: Schornsteinbrand fordert Einsatzkräfte

Feuerwehreinsatz in der Golmsdorfer Straße in Jena.

Jena. Die Jenaer Feuerwehr musste am Montagabend ausrücken: Zunächst war der Einsatzort unklar.

Am Montagabend musste die Feuerwehr nach Jena-Ost ausrücken. Ein Anwohner des Viertels hatte sich telefonisch gemeldet und Rauchgeruch gemeldet. Der Einsatz führte die Rettungskräfte in Golmsdorfer Straße.

Die Berufsfeuerwehr rückte um 20.05 Uhr aus, musste zunächst aber die Ursache für die Rauchentwicklung finden. Rauchschwaden lagen bereits in der Karl-Liebknecht-Straße. Die Feuerwehrleute entdeckten schließlich den Schornstein eines Mehrfamilienhauses in der Golmsdorfer Straße, aus dem es erheblich qualmte. Vor Ort diagnostizierten die Retter einen Schornsteinbrand. Die Feuerwehr-Drehleiter brachte die Einsatzkräfte unter Atemschutz aufs Dach, um dort den Brand in der Esse zu bekämpfen, was gegen 20.50 Uhr erstmals gelungen war.

TLZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Feuerwehr zieht Schornsteinfeger hinzu

Die Bewohner des Hauses wurden nicht verletzt, hatten aber während der Rettungsarbeiten das Gebäude vorsorglich verlassen. Im Einsatz war der Löschzug der Berufsfeuerwehr Jena, die noch den zuständigen Schornsteinfeger hinzugezogen hat, um mit ihm das weitere Vorgehen zu besprechen. Später wurde von der Leitstelle noch die Freiwillige Feuerwehr Winzerla angefordert.

Bei einem Kaminbrand gerät der im Inneren des Schornsteins anhaftende Ruß in Brand. Bei der unvollständigen Verbrennung fossiler Brennstoffe entstehen Ruß- oder Teerablagerungen. Eine solche unvollständige Verbrennung kann verschiedene Ursachen haben, beispielsweise wenn nasses Holz oder ungeeignete Brennstoffe verheizt werden. Aber auch, wenn Brennstoffe unter Sauerstoffmangel verbrennen oder wenn Heizgaswege der Öfen verschmutzt sind, kann es zu einem Kaminbrand kommen.

Zahl solcher Einsätze geringer als einst

Wie es vor Ort hieß, sind diese Einsätze im Vergleich zu DDR-Zeiten selten geworden. Damals habe es häufiger solche Kaminbrände gegeben, weil noch mehr Haushalte mit Kohle und Holz geheizt haben.

Haftstrafe nach heftiger Prügelattacke in Jena verhängt

Anklage wegen schweren sexuellen Missbrauchs: Hat ein Einrichtungsleiter kinderpornografische Bilder hergestellt?