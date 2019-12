Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Feuerwehreinsatz - Radfahrerin stürzt über Auto - Zigaretten- und Käsediebe

Radfahrerin stürzt über Auto

Eine 22 Jahre alte Radfahrerin wurde bei einem Unfall am Dienstag gegen 13.00 Uhr am Magdelstieg in Jena leicht verletzt. Eine 72 Jahre alte Opel Corsa-Fahrerin kam aus Richtung Stadtzentrum und wollte nach links in die Otto-Schott-Straße abbiegen. Dabei übersah sie die Radfahrerin, die auf dem Magdelstieg stadteinwärts fuhr. Die junge Frau stürzte über die Motorhaube des Autos und zog sich Schürfwunden am Bein zu. Sie kam zur Behandlung in die Zentrale Notaufnahme.

Zigaretten- und Käsediebe

Zwei 31 und 34 Jahre alte Männer mit Wohnsitz in Leipzig wurden am Dienstagabend in einem großen Supermarkt in der Naumburger Straße beim Diebstahl von Zigaretten und Käse ertappt. Der Detektiv rief die Polizei dazu. Bei der Durchsuchung der beiden Männer wurde bei einem außerdem eine kleine Menge Crystal gefunden.

Feuerwehreinsatz

Zu einem Küchenbrand kam es heute gegen 9.40 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Schrödinger Straße. Offensichtlich war Essen auf dem noch eingeschalteten Herd vergessen worden. Nach Einschätzung der Feuerwehr entstand ein Schaden am Küchenmobiliar in Höhe von 7.500 Euro. Das Gebäude wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen.