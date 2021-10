Feuerwehrleute aus Dornburg-Camburg sammeln Spenden für Kollegen an der Ahr

Dornburg-Camburg. Kameraden der Feuerwehr Dornburg-Camburg waren im Juli zur Hilfe ins Hochwassergebiet nach Ahrweiler gefahen. Doch sie wollen auch weiterhin helfen.

Was es heißt, tagelang mit aller Kraft einen schier aussichtslosen Kampf gegen Wassermassen zu führen, das wissen Sven Steingräber und seine Männer und Frauen der Freiwilligen Feuerwehr von Dornburg-Camburg aus eigenem Erleben. Im Juni 2013 haben sie fast eine Woche lang alles versucht, um ihre Heimatstadt so gut es ging, vor den Saalefluten zu beschützen. Tausende Sandsäcke haben sie befüllt und zu Barrikaden gegen die Wassermassen aufgeschichtet, um die Camburger Altstadt oder die Papierfabrik in Porstendorf vor dem Versinken im Saale-Hochwasser zu bewahren. Hunderte Keller halfen sie nach dem Rückgang der Flut auszupumpen, örtliche Plätze und öffentliche Gebäude von Schlamm zu befreien. „Das war damals schon hart, was wir da erlebt haben. Doch es ist nicht zu vergleichen mit dem, was das Hochwasser in Ahrweiler angerichtet hat“, sagt der Chef der Feuerwehr. „Schäden solchen Ausmaßes haben wir uns nicht vorstellen können“, ergänzt er.

Doch ein Dutzend Männer seiner Einsatztruppe haben mit eigenen Augen gesehen, was die Flut im Süden Deutschlands im Sommer angerichtet hat. Sie waren gemeinsam mit 25 weiteren Kameraden aus dem Saale-Holzland-Kreis in die Katastrophenregion gereist, um dort beim Aufräumen zu helfen. „Unsere Hilfe wurde dort dringend gebraucht, denn die Feuerwehr selbst war ja auch Opfer des Hochwassers. Nicht nur, dass die Kameraden in vielen Fällen selbst Betroffene waren, dass ihre Häuser überschwemmt wurden und sie ihre Familien und ihr Hab und Gut zu retten versuchten“, berichtet er. Auch die Standorte der Feuerwehr wurden nicht verschont, in Ahrweiler seien alle Außenstandorte der Freiwilligen Feuerwehr betroffen gewesen, Gerätehäuser seien ebenso beschädigt wie Fahrzeuge und andere Technik unbrauchbar geworden. „Dort, wo wir zur Unterstützung eingesetzt waren, haben wir die ganz normale Brandwache für die Kameraden übernommen, die sie selbst nicht mehr absichern konnten“, erklärt Steingräber. Schlamm und Schutt beräumt haben sie unter anderem in einem Krankenhaus.

„Wir sind bis heute in Kontakt mit den Kameraden in Ahrweiler. Haben erst am Wochenende erfahren, dass die Hälfte des Gerätehauses abgerissen werden musste. Auf der anderen Seite sollten als Übergangslösung Blechtore eingebaut werden. Dann sollte zügig ein Neubau errichtet werden. „Jetzt heißt es, das werde wohl fünf Jahre dauern, bis der Neubau möglich wird“, erzählt Steingräber. Bis Ende September seien in Ahrweiler immer noch Feuerwehren aus ganz Deutschland im Einsatz gewesen, um die wichtige Brandwache und die ganz normale Feuerwehrarbeit von Bränden und technischen Hilfeleistungen bis zu Einsätzen bei Unfällen zu übernehmen.

Auch in dieser Situation wollen die Dornburg-Camburger ihre Kollegen an der Ahr nicht allein lassen. „Wir haben bereits bei einem kleinen Fest zum Jubiläum 30 Jahre Jugendfeuerwehr und 20 Jahre Neubau des Gerätehauses in Camburg Spenden gesammelt. Ein ordentlicher vierstelliger Betrag ist zusammengekommen“, berichtet Torsten Kuhn, Chef des Feuerwehrvereins Camburg 1870. Doch dabei soll es nicht bleiben. „Wir können den Kameraden in Ahrweiler keine Fahrzeuge schicken, die brauchen wir selbst. Auch werden Sachspenden nicht mehr benötigt. Aber Geld wird gebraucht, um den Wiederaufbau in Ahrweiler zu schaffen. Deshalb rufen wir alle Bürger unserer Stadt und Region auf, sich an unserer Spendenaktion zu beteiligen“, sagt Kuhn. Das Geld werde bis auf den letzten Cent direkt an den Feuerwehrverein in Ahrweiler geschickt, nichts gehe verloren.

Bei der Erinnerung an die Bilder aus Ahrweiler „bin ich mehr als froh, dass die beim Hochwasser 2013 stark beschädigten Saale-Brücken in unserer Stadt nun alle neu gebaut und kein Hindernis mehr bei möglichen Hochwasserereignissen sind“, sagt Steingräber. Doch an den kleineren Zuflüssen und Bächen in der Region seien noch längst nicht alle nötigen Hochwasserschutz-Vorkehrungen getroffen. Die Konsequenzen spürten Anwohner und Feuerwehrleute in den letzten Monaten immer wieder. Bei Starkregenfällen war es immer wieder zu Überflutungen und Rückstaus gekommen. Allein in diesem Jahr musste die Feuerwehr deshalb ausrücken in die Tautenburger Straße in Dorndorf-Steudnitz, ins Schleuskauer Tal, nach Nerkewitz und Wichmar. Da sehen Steingräber und Kuhn noch viel Handlungsbedarf.

Spendenaktion für die Feuerwehr Ahrweiler: Konto des Feuerwehrvereins Camburg 1870 e.V., Bankverbindung: Sparkasse Jena-Saale-Holzland, IBAN: DE03 8305 3030 0000 1620 60, BIC: HELADEF1 JEN, Stichwort: Ahrweiler