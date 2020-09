Film-Promis im Jenaer Cinestar erwartet

Zur Vorstellung von „Hello Again – Ein Tag für immer“ am Donnerstag im Cinestar-Kino hat sich Besuch angekündigt: Die Hauptdarsteller Alicia von Rittberg und Edin Hasanovic sind zusammen mit Regisseurin Maggie Peren und Produzentin Sophie Cocco zu Gast im Kinosaal.

Wer dabei sein will, muss sich beeilen: Tickets gibt’s an der Kinokasse und online unter cinestar.de. Der hemmungslos romantisch-witzige Film „Hello Again – Ein Tag für immer“! will das Märchen von der großen Liebe gehörig auf den Kopf stellen.

Was Corona-Auflagen angeht, so verwiest die Kino-Leitung darauf, dass Foyer und die Sanitäranlagen mit Abstands- und Wegeleitsystem versehen sind, die Ticketkontrolle kontaktlos erfolgt und zusätzliche Desinfektionsspender vorhanden sind. Auf den Wegen durch das Kino ist von allen Mund- und Nasenbedeckung zu tragen.

Cinestar Jena, Donnerstag, 17. September, 19 Uhr