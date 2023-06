Pasquale Aleardi (M) als Costa in einer Szene des Films "Ich war noch niemals in New York" (undatierte Filmszene). Der Film wird in Orlamünde gezeigt.

Filme, Theater und Musik in der Kemenate in Orlamünde

Orlamünde. Sommerfilmtage auf der Freilichtbühne in Orlamünde

Die Sommerfilmtage auf der Freilichtbühne der Kemenate in Orlamünde starten an diesem Freitag, 30. Juni. Dort wird 20 Uhr ein Theaterstück des Mehrgenerationenhauses Pößneck gezeigt, um 22 Uhr läuft dann der Film „Monsieur Claude und sein großes Fest“. Einen Tag später, am Samstag, 1. Juli, spielt ab 20 Uhr „F.Misd – Finest Irish folk“. 22 Uhr wird der Film „Yesterday“ gezeigt.

Eine Woche später, am Freitag, 7. Juli, 22 Uhr, wird der Film „7 Zwerge – Männer allein im Wald“ aufgeführt. Am Samstag, 8. Juli, spielt um 20 Uhr das Bergtheater Obenauf. 22 Uhr läuft zum Abschluss der Film „Ich war noch niemals in New York“.

Der Eintritt ist an allen Tagen frei und bei Regen finden die Veranstaltungen unter Zelten statt, teilt der Kulturverein Orlamünde mit.