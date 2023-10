Finale beginnt: Noch Schnäppchen für guten Zweck bei Versteigerung in Jena möglich

Jena. Das Hospiz in Jena betreut todkranke Menschen: Eine Auktion hilft der Einrichtung bei ihrer wichtigen Aufgabe.

Das Finale der Benefizauktion für das Hospiz Jena steht bevor: Am Montag, 23. Oktober 2023, um 19.15 Uhr läuft die erste Bilderauktion der diesjährigen Ausstellung in der Goethe Galerie in Jena aus. Im Viertelstundentakt folgen sieben weitere Motive. Die weiteren Auktionen enden jeweils im selben Zeitfenster am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Aktuell stehen die Höchstgebote zwischen 15,50 und 300 Euro.

Der komplette Erlös der Gemeinschaftsaktion von Ostthüringer Zeitung, Goethe Galerie und Stadtwerke Jena fließt an das Hospiz Jena. Die Einrichtung in Lobeda-Ost betreut todkranke Menschen im letzten Lebensabschnitt und will ihnen einen würdevollen Abschied vom Leben ermöglichen. Da die Krankenkassen nur 95 Prozent der Kosten tragen, muss die Einrichtung selbst fünf Prozent ihres Jahresetats über Spenden einwerben. Die Versteigerung führt zu Einnahmen für die Hospizstiftung, um diesen Eigenanteil aufzubringen.

Diese Bilder werden versteigert

Die Bilder sind 1,80 mal 1,10 Meter groß. Eine Ausnahme bilden die Panoramen, deren Auktionen jeweils um 20.15 Uhr enden. Sie messen 3 Meter mal 1,10 Meter. Alle Motive sind auf Aludibond mit drei Millimeter Stärke gedruckt und an allen vier Ecken mit Bohrlöchern versehen.

Auktionsende am Montag:

• 19.15 Uhr: Blick über Pennickental und Wöllnitz in Richtung Winzerla

• 19.30 Uhr: Herbstlaub am Nonnenplan im Stadtzentrum

• 19.45 Uhr: Sonnenuntergang am Jenzig

• 20 Uhr: Nebel über Göschwitz und Lobeda

• 20.15 Uhr: Sonne geht über Jena-Nord auf

• 20.30 Uhr: Herbstlaub im Paradies

• 20.45 Uhr: Laserstrahlen von Jenoptik über Ernst-Abbe-Platz

Auktionsende am Dienstag:

• 19.15 Uhr: Jägerberg mit Nebel im Saaletal

• 19.30 Uhr: Jenaer Weihnachtsmarkt

• 19.45 Uhr: Verschneiter Baum im oberen Munketal

• 20 Uhr: Feuerwerk über Jena-Nord

• 20.15 Uhr: Nebel über der Saale im Herbst

• 20.30 Uhr: Marktplatz nach Schneeschauer

• 20.45 Uhr: Morgenrot über Friedensberg, Jena-West und dem Stadtzentrum

Auktionsende am Mittwoch:

• 19.15 Uhr: Japanische Kirsche im Botanischen Garten

• 19.30 Uhr: Wagnergasse in der Blauen Stunde

• 19.45 Uhr: Blütenpracht im Frommannschen Anwesen der Universität

• 20 Uhr: Carl-Zeiß-Denkmal am Johannisplatz

• 20.15 Uhr: Panorama über Jena-West

• 20.30 Uhr: Kernbergviertel im Licht des Sonnenuntergangs

• 20.45 Uhr: Heuballen am Fuß der Kunitzburg

Auktionsende am Donnerstag:

• 19.15 Uhr: Straßenbahn auf der Paradiesbrücke

• 19.30 Uhr: Sonnenuntergang über Jenaer Norden

• 19.45 Uhr: Theaterhaus mit Kulturarena bei Bosse-Konzert

• 20 Uhr: Bockwindmühle Krippendorf mit Milchstraße und Sternschnuppen-Schauer

• 20.15 Uhr: Gegensätze über Jenaer Stadtpanorama – Regenwolken und Abendrot

• 20.30 Uhr: Jentower umgeben von Gewitterwolken

• 20.45 Uhr: Sonnenaufgang auf der Ammerbacher Platte

So kann ein Gebot auf ein Bild abgegeben werden

Die Teilnahme ist für alle Interessierten möglich, die über einen Ebay-Zugang verfügen oder sich für einen solchen anmelden. Bei den jeweiligen Auktionen können sie ihr Höchstgebot hinterlegen. Gebote können bis zur letzten Sekunde der Auktion eingegeben werden.

Bis zum 28. Oktober ist die Ausstellung in der Goethe Galerie zu sehen. Foto: Tino Zippel

Nach dem Zuschlag erhalten die Auktionsgewinner alle Informationen zum weiteren Vorgehen über die persönlichen Ebay-Nachrichten. Zur Wahl steht, die Bilder entweder am Tag des Abbaus der Ausstellung (voraussichtlich Sonntag, 29 Oktober) in der Goethe Galerie abzuholen oder sich am gleichen Tag in Jena und Umgebung von Mitgliedern der Hospizstiftung liefern zu lassen.

Jena-Kalender für 2024 mit Ausstellungsmotiven in Goethe Galerie zu haben

Alle Motive der Ausstellung sind bis zum Sonnabend, 28. Oktober, in der Goethe Galerie zu sehen. An der Information gibt es den Kalender „Jena 2024 – Die Stadt von ihren schönsten Seiten“, von dessen Verkauf ebenfalls das Hospiz profitiert.