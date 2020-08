Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Finanzamt Jena: Ein Umzug mit vielen Fragezeichen

Auch wenn sich das Land über den Verbleib des Finanzamtes in Jena noch ausschweigt: Vieles deutet darauf hin, dass das Ministerium auf dezentrale Lösungen setzt. So sollen die Betriebsprüfer künftig in die landeseigene Liegenschaft Am Burgblick 23 in Stadtroda umziehen. Auch die Jahnstraße 3 in Jena ist im Besitz des Freistaates und soll ebenfalls eine Dienststelle des Finanzamtes werden. Entsprechende Angaben machte Finanzministerin Heike Taubert (SPD), die noch vor der parlamentarischen Sommerpause eine Anfrage des Landtagsabgeordneten Torsten Wolf (Linke) beantwortete.