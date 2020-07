Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Finanzamt Jena wieder offen – vor Besuch Termin vereinbaren

Das Finanzamt Jena ermöglicht vom kommenden Montag an für die Bürgerschaft wieder persönliche Gespräche am Leutragraben 8. Vorsteher Rüdiger Zart informiert, dass das Amt zu den gewohnten Öffnungszeiten erreichbar ist. Voraussetzung für den Besuch vor Ort sei ein vereinbarter Termin. Ab sofort seien die Telefone zwecks Vereinbarung für dringend notwendige Termine frei geschaltet. Zudem könne das Online-Formular für die notwendige Erfassung der Kontaktdaten auf der Internetseite des Finanzamts genutzt und ausgefüllt mitgebracht werden, um einen zügigen Service vor Ort zu unterstützen. In den letzten Wochen wurden im Finanzamt Hygienemaßnahmen entwickelt und in einem Schutzkonzept gebündelt.

Die letzten Monate haben nach Zarts Einschätzung gezeigt, dass sich viele Anliegen per Telefon ausreichend klären lassen. Deshalb möge weiterhin der telefonische Service genutzt werden, um Gesundheitsrisiken zu minimieren. Für dringliche persönliche Besuche sollen Termine vereinbart werden. Bei Corona-Symptomen ist der Zutritt untersagt.

Telefon: 03641 378 - 900, Internet: www. https://finanzamt.thueringen.de/standort/finanzamtjena/