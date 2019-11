Finanzielle Einschnitte für Gemeinden im Südlichen Saaletal

Den Gemeinden im Südlichen Saaletal bleibt künftig weniger Geld für Investitionen. Die Verwaltungsgemeinschaft (VG) muss sich mehr Geld aus den kommunalen Säckeln greifen. Für jeden Einwohner treten die Gemeinden fünf Euro mehr im Jahr ab, das bedeutet für eine große Gemeinde wie Rothenstein knapp 6000 Euro zusätzlich, für das kleine Seitenroda knapp 500 Euro.

Den entsprechenden Haushaltsbeschluss für 2020 fassten die berufenen Gemeindevertreter am Donnerstagabend bei der Gemeinschaftsversammlung in Kahla. Begeisterung sieht anders aus, öffentliche Kritik äußerten die Anwesenden aber nicht. Ein Grund dürfte die ausführliche Erklärung von VG-Chefin Silvia Voigt sein.

„Uns ist es nicht leicht gefallen, da die Gemeinden auf jeden Euro für ihre Projekte angewiesen sind“, sagte sie. Nach Jahren der sinkenden beziehungsweise konstanten Umlage müsse man aber diesen Schritt gehen. Zum Vergleich: 2009 zahlten die Gemeinden noch 135,38 Euro pro Einwohner an die VG, zuletzt waren es 119 Euro, nun sind 124 Euro pro Einwohner zu begleichen.

Personal als größter Kostenblock

Die Verwaltungsgemeinschaft erfüllt Aufgaben wie das Einwohnermeldeamt und die Zulassungsstelle für die Gemeinden, zudem betreibt sie 15 Kindergärten im südlichen Saaletal. Den größten Ausgabeposten nehmen die Gehälter für die Mitarbeiter ein: Bei einem geplanten Haushaltsvolumen von 5,6 Millionen Euro liegen die Personalkosten für Verwaltungsmitarbeiter und Kita-Erzieher bei 4,5 Millionen Euro. „Wir haben geschaut, was sich einsparen lässt. Aber bei einer reinen Verwaltung ist es schwierig, wir müssen staatlich übertragene Aufgaben erfüllen“, sagte Voigt.

Hinzu reißen höhere Kosten für die IT sowie Tarifsteigerungen Löcher in den Haushalt. „Wir gehen nicht leichtfertig mit dem Geld der Gemeinden um“, erklärte die VG-Chefin. Das wollte auch Kämmerer René Gügold vermitteln, der das Zahlenwerk für 2020 sowie den Finanzplan vorstellte. Und in Letzterem ist die Prognose enthalten, dass sich die VG-Umlage ab 2021 neuerlich erhöhen wird – auf 131 Euro pro Einwohner.

Kämmerer: Schlüsselzuweisungen zu niedrig

Für Gügold liegt das Grundproblem beim Kommunale Finanzausgleich des Landes. Er stellt sich hinter den Gemeinde- und Städtebund, der 125 Millionen zusätzlich für die Kommunen fordert. „Die Zuweisungen pro Kopf sind zu gering“, sagte er, und dem Kreis könne auch keine Schuld gegeben werden, da dieser höhere Sozialausgaben zu decken habe. Schlussendlich warf Gügold ein sinnbildliches Motiv für die Gemeinden an die Wand: Eine Jeans mit umgedrehten Hosentaschen – und die sind leer.

Auch Silvia Voigt nutzte die Versammlung für Seitenhiebe gegen die rot-rot-grüne Landesregierung. Die Verwaltungsgemeinschaft habe drei Förderanträge für Projekte im E-Government gestellt, um Kommunikationsprozesse mit den Bürgern auf elektronischem Wege zu erleichtern. Ein Antrag zielte auf die Kindertagesstätten ab, um Anfragen und Mitteilung zwischen Eltern und Verwaltung zu verbessern. Der Antrag sei abgelehnt worden mit dem Verweis, man solle es erneut mit weiteren Gemeinden versuchen. Dabei, sagte Voigt, sind es schon 15 Kindergärten, die zur VG gehören, „wir wären prädestiniert gewesen“. Die Förderrichtlinien hält sie für verfehlt. Zumal: Viele Gemeinden könnten nicht an andere Fördertöpfe gelangen, weil sie die Eigenmittel nicht aufbringen können. „Wenn die Finanzministerin davon spricht, dass Fördermittel nicht abgerufen werden, schwillt mir der Kamm“, sagte Voigt.