Findulin aus Jena erobert sich die Welt

Kater "Findulin", ein echter Wildkater, ist am Freitag im Wald bei Altenberga ausgewildert worden. Der Kater war am Himmelfahrtstag, damals nur 320 Gramm leicht und schwach, von seiner Mutter verlassen, im Wald gefunden worden. Nach tierärztlicher Behandlung und guter Pflege hat sich das Tier gut entwickelt und konnte nun zirka 4,5 Kilo schwerer, in die Freiheit entlassen werden.

Der kleine Wildkater, der von seiner Mutter verlassen, an Himmelfahrt von Wanderern im Wald bei Altenberga entdeckt wurde ist am Freitag ganz in der Nähe wieder in die freie Wildbahn entlassen worden.

„Wir sind glücklich, dass die Wildkatze, die damals nur 320 Gramm wog, gerettet wurde“, sagte Silvester Tamás, Wildkatzenkoordinator des Nabu in Thüringen. Inzwischen hat Findulin 4,5 Kilogramm zugelegt. Dank des Einsatzes von Tierärztin Ines Schaub aus Jena und einer Familie in Schirnewitz, die „Findulin“ liebevoll betreut hatte, ohne dass er sich zu sehr an Menschen gewöhnte, war er zu einem stattlichen jungen Kater herangewachsen. Der erobert sich nun vorsichtig, aber zielstrebig, die Welt.