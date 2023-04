Firmensitz mit Hochhaus nimmt im Stadtrat Jena wichtige Hürde

Jena. Mit dem Billigungsbeschluss werden grundsätzliche Ansätze der Planung nicht mehr in Frage gestellt.

Der Dotsource-Campus auf dem Gelände der alten Feuerwache hat im Stadtrat eine wichtige Hürde genommen: Mit großer Mehrheit billigten die Politikerinnen und Politiker am Mittwoch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan (VBB). Gleichzeitig wird der VBB nun für eineinhalb Monate öffentlich ausgelegt. Der nächste Schritt wäre dann der Abwägungs- und Satzungsbeschluss. Das Unternehmen könnte im kommenden Jahr mit dem Bau beginnen.

Erwartungsgemäß ging es in der Diskussion vor allem um das 65 Meter hohe Hochhaus sowie das benachbarte Damenviertel. Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) betonte, dass die Rechte der Anwohner nicht ausgehebelt werden würden. Gleichzeitig wurde deutlich, dass mit dem erfolgte Billigungsbeschluss grundsätzliche Ansätze der Planung nicht mehr in Frage gestellt werden. Die im Saal des Rathauses anwesende Bürgerinitiative Damenviertel erhielt kein Rederecht. Sie will zum Damenviertelfest informieren, auch der Dotsource-Chef Christian Grötsch wird vor Ort sein.

10.000 Quadratmeter Bürofläche für Dotsource sehen die Pläne vor. Darüber hinaus sollen ein Supermarkt, ein Restaurant und ein kleiner Park mit Veranstaltungsfläche entstehen. Auch an zwei Tiefgaragen-Ebenen unter dem Komplex ist gedacht. Im Wohnturm sind 50 Wohnungen geplant.