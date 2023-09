Flaschen gegen Straßenbahn geworfen - Polizeimeldungen aus Jena

Die Polizei in Jena musste am Donnerstag mehrfach zu Einsetzen ausrücken. (Symbolfoto)

Jena. Die Polizei in Jena hatte es unter anderem mit Flaschenwerfern und einem Unfall mit einer unaufmerksamen Radfahrerin zu tun.

Diebstahl von Baustelle

Unbekannte bedienten sich in der vergangenen Nacht auf einem Baustellengelände in der Leibnitzstraße. Laut Polizei wurden hier mehrere Baustellenlampen und die dazugehörigen Stromkästen gestohlen. Der entstandene Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Ermittlungen dauern an.

Unschöne Rückkehr aus dem Urlaub

Als ein Zeuge am Donnerstag aus seinem Urlaub zurückkehrte musste er feststellen, dass sein in der Edelhofgasse abgestellter Kleinbus während seiner Abwesenheit beschädigt wurde. Ein Unbekannter hatte laut Polizei die hintere Seitenscheibe zerstört. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Doppelt negativ aufgefallen

Am späten Donnerstagabend informierte ein Zeuge die Polizei über mehrere Personen die Flaschen gegen eine Straßenbahn geworfen hätten. Am Burgaupark angekommen trafen die Polizisten auf zwei Männer im Alter von 30 und 33 Jahren. Diese gaben zu, eine Flasche in das Gleisbett geworfen zu haben, jedoch nicht gegen eine vorbeifahrende Straßenbahn. An der Bahn wurden jedoch Beschädigungen festgestellt, weshalb die Polizei vorerst eine Anzeige gegen Unbekannt anfertigte.

Gut eine Stunde später fielen die beiden Männer erneut negativ auf. Demnach hatte eine Zeugin zwei sich streitende Personen in der Grietgasse beobachtet. Ihr zunächst verbaler Streit endete in körperlichen Handgreiflichkeiten. Laut Polizei soll der 33-Jährige seinem 30-jährigen Gegenüber mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Jüngere musste daraufhin mit einer Fraktur ins Krankenhaus gebracht werden. Für den anderen Mann ging es unter dessen in polizeilichen Gewahrsam. Er war mit über 2,7 Promille alkoholisiert.

Radfahrerin kollidiert mit Auto

Am Donnerstagmorgen überquerte eine 59-jährige Radfahrerin die Rudolstädter Straße aus Richtung der Ahornstraße kommend, ohne dabei auf die Vorfahrt zu achten. Eine 44-jährige Autofahrerin, welche stadteinwärts fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Dabei stürzte die Radfahrerin gegen die Frontscheibe des Autos und zog sich dadurch Verletzungen zu, welche in der Folge im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

