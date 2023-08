Fledermausnacht im Jenaer Forst

Jena. Der Stadtforst bietet eine Infoveranstaltung rund ums Thema Fledermäuse sowie einen geführten Spaziergang an.

Den Tag verbringen sie versteckt in Baum- oder Felshöhlen, aber auch auf Dachböden und in Ruinen. Erst wenn es dunkel wird, werden sie aktiv und begeben sich auf die Jagd nach Insekten. Dadurch sind sie uns so nah und doch oft unsichtbar: die Fledermäuse. Die nächste Fledermausnacht im Stadtforst findet am Freitag, 25. August, statt. Der Stadtforst bietet eine Infoveranstaltung rund um das Thema Fledermäuse sowie einen geführten Spaziergang an diesem Tag an. Treffpunkt ist das Naturerlebniszentrum am Otto-Schott-Platz. Das Programm schaut wie folgt aus:

18.30 Uhr Input und Tipps

19.15 Uhr Spaziergang mit dem Bat-Detector

20.15 Uhr Netzfang (Hunde dürfen zum Netzfang nicht mitgenommen werden)

Anmeldung: Telefon 03641/498 94 81