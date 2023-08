Vor dem Luisenhaus findet am 2. September ein Flohmarkt statt.

Flohmarkt im Altenzentrum Luisenhaus in Jena

Jena. Trödelzauber und Musikgenuss – die Einnahmen sollen einen besonderen Zweck dienen.

Ein Flohmarkt der besonderen Art, der nicht nur Trödelliebhaber, sondern auch Musikbegeisterte und Gourmets ansprechen soll, wird am 2. September im Jenaer Altenzentrum Luisenhaus in Kooperation mit der Aktion Wandlungswelten veranstaltet.

Der Flohmarkt verspreche eine bunte Vielfalt an Schätzen, die darauf warten, entdeckt zu werden. „Von A wie antike Vasen bis Z wie zeitlose Bücher – hier ist für jeden Geschmack und jedes Interesse etwas dabei“, sagt Cornelia Wegener vom Luisenhaus. Während die Schätze den Besitzer wechseln, sorge Live-Musik von Josa für den musikalischen Genuss. Auch für das leibliche Wohl sei gesorgt: Die Küche des Luisenhauses werde Suppen zubereiten.

Das rollende Klavier hat über die Jahre gelitten

Der Erlös des Flohmarkts komme einem besonderen Zweck zugute: der Anschaffung neuer Klaviere für die Wohnbereiche des Altenzentrums. „Viele Musiker und Musikerinnen haben uns in den vergangenen Jahren ihre Musik und damit große Freude geschenkt. Sie waren für viele alte Menschen Trost in den Jahren, die für die meisten Bewohner der Altenheime von viel Einsamkeit geprägt sind“, so Cornelia Wegener.

Das Klavier, das auf Rollen stehe, habe jedoch durch den häufigen Transport von Wohnbereich zu Wohnbereich – auch über den Fahrstuhl – sehr gelitten. Es lasse sich mittlerweile nicht mehr richtig stimmen. „Unsere Idee ist es, neue Klaviere für die Wohnbereiche anzuschaffen, die nicht mehr umziehen müssen, sondern einen festen Platz auf den Etagen erhalten.“ Dazu soll der Erlös des Flohmarktes beitragen. red

Der Flohmarkt findet von 9 bis 13 Uhr auf dem Parkplatz des Luisenhauses in der Semmelweisstraße 14-16 statt. Sollte das Wetter nicht mitspielen, zieht der Flohmarkt ins Luisenhaus um.