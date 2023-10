Flüchtlinge: Jenaer Stadtrat zwischen „Wir schaffen das“ und „Schnauze voll“

Die Gemeinschaftsunterkunft am Egelsee.

Jena. Verwaltung sieht sich an Zusage gebunden, Turnhallen nicht erneut als Flüchtlingsunterkunft umzunutzen.

Die Stadtverwaltung hält an ihrer Absicht fest, Sporthallen nicht erneut als Flüchtlingsunterkunft zu verwenden. „Wir wollen es dringend vermeiden, Turnhallen zu nutzen“, sagte Sozialdezernent Eberhard Hertzsch (parteilos).

Ein Grund sei, dass es Probleme gebe, Partner für den Betrieb zu finden. Ohne die funktioniere ein Hallenbetrieb nicht. Auch die Missstände, wie sie aus der Landesunterkunft in Hermsdorf berichtet wurden, seien im Kern auf Betreuungs- und Personalprobleme zurückzuführen. Außerdem habe die Stadt Kindern und Eltern versprochen, dass Hallen fortan für Sport und Bewegung dienen, so Hertzsch. In Katastrophensituationen sei dies etwas anderes.

Der Stadtrat befasste sich auf Anregung der CDU in einer aktuellen Stunde mit der Flüchtlingssituation. Bastian Stein (CDU) schlug vor, leerstehende Landesimmobilien zu nutzen, als Beispiel nannte er der die Bachstraße.

Stadtrat Wolfgang Volkmer (Bündnisgrüne) sprach sich dafür aus, im Notfall Turnhallen zu nutzen. „Das ist in der Stadt eine erprobte Situation. Wir kriegen das schon ins Laufen“, sagte er. SPD-Fraktionsvorsitzende Katja Glybowskaja sagte, dass die Turnhallennutzung „aktuell“ ausgeschlossen wird. Katharina König-Preuss (Linke) sagte: „Wir können nicht sagen, du darfst noch kommen, und dann ist Schluss.“

AfD-Stadträtin Wiebke Muhsal kritisierte den Zugriff auf Turnhallen. Sie habe „die Schnauze voll“, wenn jetzt, wie schon in der Corona-Zeit, Kinder die Leidtragenden seien. Ratsmitglieder, die zuletzt für eine Schiffspatenschaft im Mittelmeer gestimmt hätten, sollten Flüchtlinge zu Hause aufnehmen.

Jürgen Häkanson-Hall (Fraktion Bürger für Jena) bedauerte, dass in der Debatte nicht über eine Konsequenz aus der Zuwanderung gesprochen werde. Jena brauche mehr Wohnraum.

FDP-Fraktionschef Alexis Taeger sagte: „Wir müssen damit umgehen, was auf uns niederkommt.“ Wenn die Stadt gezwungenermaßen Sporthallen für Flüchtlinge nutze, müsse die Stadtspitze klar sagen, woran das liegt. Er sieht die Probleme beim Land.

Die vorhandenen Jenaer Gemeinschaftsunterkünfte sind zu 89 Prozent ausgelastet. Bewohner auf dem Wohnungsmarkt zu versorgen, erweist sich als immer schwieriger.