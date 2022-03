Flüchtlingshilfe bitte mit Stadt Jena abstimmen

Jena. 500 Ukrainer sind bislang in Jena angekommen. Weitere Unterkünfte in Vorbereitung

Bis Freitagmorgen sind 500 ukrainische Flüchtlinge in Jena angekommen. Ein Großteil wurde privat untergebracht, 140 Personen davon konnten an die 200 bei der Stadt eingegangenen Privatangebote vermittelt werden. Weitere 80 Personen wurden in Gemeinschaftseinrichtungen untergebracht. In diesen Unterkünften samt Schullandheim „Stern“ sind alle Plätze belegt. Weitere Gebäude werden zur Unterbringung vorbereitet, darunter das Gästehaus des Internationalen Bundes. Eine erste Turnhalle in der Rodatalschule ist kommende Woche verfügbar.

Die private Flüchtlingsunterbringung muss geordnet organisiert werden. Fragen zu Ausstattung, Hygiene und Versorgung könne die Stadt aber nicht immer vollständig und sofort klären, heißt es in einer Rathaus-Mitteilung.

Oft erfährt die Stadtverwaltung, dass sich Menschen privat auf den Weg machen und ukrainische Geflüchtete nach Jena bringen. Es wird gebeten, dass solche Initiativen vorab mit den Teams der Stadt unter neu@jena.de abgestimmt werden. Der Kommunalservice KSJ unterstützt Spendensammlungen. Wer gut erhaltene Gegenstände abgeben möchte, kann dies über den Wertstoffhof in der Löbstedter Straße 56 tun. Immer montags und freitags zu den regulären Öffnungszeiten können Hausrat, Möbel- und Sachspenden abgegeben werden.