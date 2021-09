Fluthilfe: Jenaer Stadtwerke schicken Experten-Team ins Ahrtal

Kurz vor dem Start in Jena: Verabschiedet wurde das Stadtwerke-Team am Sonntag von Netze-Geschäftsführerin Kristin Weiß (3. v. l.) und Tiefbau-Chef Klaus Pliewischkies (r.).

Jena. So helfen Experten aus Jena zwei Wochen am Wiederaufbau der Gasversorgung.

Ein sechsköpfiges Team der Stadtwerke Jena Netze ist am Sonntag nach Bad Neuenahr-Ahrweiler aufgebrochen. Der Auftrag: Die dortigen Gasnetze wieder für die Inbetriebnahme vorzubereiten vor dem kommenden Winter. Der Ort in Rheinland-Pfalz war besonders schlimm von der Flutkatastrophe im Juli betroffen. Bis zum 8. Oktober sind Gasnetzspezialisten aus Jena dort im Einsatz, heißt es von den Jenaer Stadtwerken.

„Als die Anfrage nach Unterstützung kam, war für uns klar: Wir helfen. Was mich besonders stolz macht: Es haben sich noch weit mehr Kollegen gemeldet, als aktuell nötig sind. Diese Solidarität ist beeindruckend“, sagt Kristin Weiß, Geschäftsführerin der Stadtwerke Jena Netze.

TLZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

So helfen die Jenaer im Ahrtal

Im Gepäck haben die Helfer aus Jena u.a. auch ein spezielles Endoskop und weitere Ausrüstung, um die noch vorhandenen Leitungen zu prüfen. Das Problem: Große Teile der Gasleitungen waren komplett überflutet. Also muss geschaut werden: Sind Schlammablagerungen drin, sind die Leitungen nutzbar, können sie gespült werden? Und natürlich sind die nötigen Gasmessungen vorgeschrieben vor den Instandsetzungsarbeiten. Auch die Logistik vor Ort ist eine Herausforderung, denn nicht alle Straßen und Wege sind bereits wieder nutzbar.

Zu Vorbereitung war bereits ein kleines Team vor Ort, um die Arbeiten mit dem dortigen Netzbetreiber, den Energienetzen Mittelrhein, abzustimmen und so exakt wie derzeit möglich zu planen. Dabei wurde das Stadtgebiet zwischen mehreren Stadtwerken aus dem gesamten Bundesgebiet aufgeteilt. „Beim Planungstermin mit uns in Bad Neuenahr-Ahrweiler waren u.a. auch Kollegen aus Kiel und aus Darmstadt dabei. Der Zusammenhalt ist wirklich groß“, sagt Andreas Müller, Sicherheitsingenieur bei den Stadtwerke Jena Netzen.

Gemeinsam soll es so gelingen, möglichst noch vor dem Winter, das zerstörte Gasnetz wieder in Betrieb zu nehmen. Die Energienetze Mittelrhein hatten direkt bei den Jenaer Stadtwerken um Unterstützung gebeten. Untergebracht ist das Team der Stadtwerke Jena Netze in Remagen, die tägliche Versorgung findet in einem großen Zelt vor Ort in Bad Neuenahr-Ahrweiler statt.

Unwetter: Millionen Euro für Hochwasserschutz ungenutzt

Hirschbergerin plant dritten Hilfstransport in Hochwasserregion

Spenden für zerstörte Kita gesammelt - Sommerfest in Bodelwitz ist voller Erfolg

Todesangst und neue Hoffnung - Merkel erneut im Flutgebiet

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Jena.