Flutkatastrophe im Ahrtal: Helfer aus Jena für Einsatz geehrt

Jena. 55 Frauen und Männer aus Jena waren während der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal im Einsatz. Ihnen wurde nun der Fluthilfeorden überreicht.

Das unermessliche menschliche Leid, die Bilder der Zerstörung, der Geruch von ausgelaufenem Heizöl, Schlamm und Moder: Wer als Helfer nach der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal war, wird diesen Einsatz nie vergessen: 55 Frauen und Männer aus Jena waren 2021 vor Ort. Ihnen wurde am Dienstag im Gefahrenabwehrzentrum der Stadt der Fluthilfeorden des Landes Rheinland-Pfalz überreicht.

So waren es Angehörige der Jenaer Feuerwehr, die zunächst in die Zeltstadt am Nürburgring in der Eifel und am zweiten Tag in das Katastrophengebiet nach Ahrweiler verlegt wurden. Vor allem galt es, den Brandschutz sicherzustellen, weshalb die Helfer zwei Feuerwachen im Schichtsystem und die Feuerwehr-Einsatzzentrale besetzten. Und gemeinsam mit Kollegen aus Schwaben kümmerten sie sich um eine gefluteten Keller einer Klinik, suchten vor allem in den Aufzügen nach vermissten Personen und unterstützten bei Räumarbeiten auf dem Friedhof.

Als eine Tiefgarage leergepumpt wurde, kam ein Lagerraum zum Vorschein der vom Stadtarchiv und Museum genutzt wurde. Schnell informierte man Fachkräfte aus Weimar, die die beschädigten Kulturgüter sichern konnten. Nach dem Brand der Anna Amalia Bibliothek 2004 war dort ein Notfallverbund für die Kulturgüter gegründet worden. Vor Ort war auch der Sanitäts- und Betreuungszug, der am Bürgerhaus in Ringen – etwa sechs Kilometer nördlich von Ahrweiler – stationiert worden war. Freiwillige Helfer hatten dort schon einen Versorgungspunkt aufgebaut, zudem stand neben dem Bürgerhaus eine Mehrzweckhalle, in der die Opfer übernachten konnten.

Viele Menschen besaßen nichts außer ihrer Kleidung

Der Einsatzzug war Anlaufpunkt für viele Menschen, die ihr Hab und Gut verloren hatten, und nichts mehr besaßen, außer ihrer Kleidung. Weitere Aufgaben: Transport von Ärzten ins Krisengebiet, Entgegennahme von Hilfsgütern oder Auslieferung der bereiteten Speisen sowie Kaltgetränke ins Krisengebiet. Dafür gab es keinen richtigen Plan oder Anlaufpunkt, die Helfer sind einfach ins Krisengebiet gefahren und haben den Bürgern und freiwilligen Helfern das Essen angeboten und ausgeteilt

Nach der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal und weiteren Gebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz kamen Einsatzkräfte aus dem ganzen Bundesgebiet den dortigen Opfern zu Hilfe. Auch aus Thüringen wurden Katastrophenschutz-Einheiten aus Feuerwehr, Sanitätsdienst und Betreuungsdienst ins Ahrtal zur Unterstützung entsendet. Dazu gehörten auch Einheiten aus Jena.