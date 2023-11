Fördergeld für Wohnblock-Umbau in Jena

Jena Lobeda-Ost: Infrastruktur-Staatsekretärin übergibt 4,9-Millionen-Euro-Bescheid für Sanierung in der Ziegesarstraße

Die Fördergeld-Millionen scheinen gut angelegt. Thüringens Infrastruktur-Staatssekretärin Barbara Schönig hat am Mittwoch in Lobeda-Ost an die Wohnungsgenossenschaft Carl Zeiss einen Fördergeld-Bescheid des Freistaates im Wert von 4,9 Millionen Euro übergeben. Die WG saniert umfassend den Elfgeschosser Ziegesarstraße 7 mit Kosten von 6 Millionen Euro, nachdem die Häuser Ziegesarstraße 1, 3 und 5 in den vergangenen vier Jahren modernisiert und mittlerweile komplett vermietet sind.

6.10 Euro Kaltmiete

„Das ist ein Elfgeschosser, der unbedingt in die Kur musste“, sagte WG-Zeiss-Vorstandsmitglied Iris Hippauf. Zum Beispiel seien bislang zwar Aufzüge integriert, aber nicht barrierefrei gewesen, weil sie nicht auf Halt in jeder Etage ausgelegt waren. Das ändere sich jetzt. Insgesamt eröffne sich eine sehr gute Möglichkeit, preiswert barrierefreien Wohnraum zu schaffen, der auch bezahlbar ist. Die WG kalkuliert mit 6,10 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter. Dank der energetischen Belange der Sanierung – Ersatz des Ein-Rohr- durch ein Zwei-Rohr-Heizsystem plus Fenster-Tausch – würden zum Beispiel 30 Cent pro Quadratmeter an Kosten gespart, erläuterte Iris Hippauf. Und: Der bislang starre Zuschnitt des Wohnungsbestandes wird aufgelöst; Ein-Raum- werden zum Beispiel auf Zwei-Raum-Wohnungen vergrößert. Im Angebot werden zudem Drei- und Vier-Raum-Wohnungen sein wie auch einige neue Balkonanlagen. Die Gesamtwohnungszahl bei „Ziegesar 7“ verringert sich somit von 48 auf 41.

Die WG-Zeiss-Vorstände Iris Hippauf (links) und Andreas Deiß (2. von rechts) nehmen aus den Händen von Infrastruktur-Staatssekretärin Barbara Schönig den Fördermittelbescheid entgegen. Rechts im Bild Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD). Foto: Thomas Stridde

„Besonderer Gewinn“

Jede bezahlbare Wohnung werde in Jena gebraucht, sagt Staatssekretärin Schönig. Dabei seien Investitionen in den Bestand von besonderer Bedeutung. Die 41 Wohnungen seien gemäß Sozialwohnbau-Förderung belegungsgebunden, sieben davon komplett barrierefrei. Barbara Schönig nannte es einen „besonderen Gewinn“, dass für die Ziegesarstraße 7 eine Belegungsbindung von 20 Jahren statt der üblichen 15 Jahre festgelegt wurde. Zu loben seien Details wie überdachte Fahrrad-Abstellplätze und barrierefreie Fußwege.

Jena benötigt mehr Neubau

Die WG Zeiss trete in Jena nicht nur mit ihren grundhaften Sanierungen hervor, sondern müsse auch herausgestellt werden wegen der „Erlenhöfe“ in Jena-Ost – dem größten Neubau-Vorhaben Thüringens im Segment Sozialwohnbau, sagte Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD). Tatsächlich bestehe im Freistaat aktuell für Erfurt und Jena das spezifische Problem, weiter „Bedarf an echtem Neubau“ zu haben. Deshalb wünsche sich die Stadt, dass das Infrastrukturministerium dafür „Rahmenbedingungen“ schafft. Indessen sei der frei finanzierte Wohnungsbau landauf, landab zum Erliegen gekommen, weil er derzeit wirtschaftlich nicht realisierbar sei. Drum sei der geförderte Wohnungsbau umso wichtiger.

Glasfaser bis in die Wohnung

Projektentwickler Frank Lindenlaub öffnete beim Rundgang den Blick dafür, dass Sozialwohnbau heutzutage viel Komfort einschließt. Nicht nur das Stromnetz werde erneuert, auch mit der EDV stimme alles: Glasfaser bis in die Wohnung, WLAN-Dose inklusive. Herausfordernd sei gewesen, dass bei der Entkernung des Altbestandes eine Schadstoffentsorgung ins Spiel kam. In den alten Nasszellen seien asbesthaltige Baustoffe integriert gewesen.

Die 41 neuen Wohnungen in der Ziegesarstraße 7 sollen Ende nächsten Jahres neu bezogen werden können.