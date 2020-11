Förderpreis für Bauhaus-Werkstatt-Museum in Dornburg

Die Türen des Bauhaus-Werkstatt-Museums sind – wie die aller Museen derzeit – geschlossen. Was jedoch nicht heißt, dass dahinter nicht gearbeitet wird. „Wir sind mit der Erfassung der Schätze des neuen Museums für die umfangreiche Digitalisierung des Bestandes beschäftigt. So überbrücken wir die Schließzeit, bis wir hoffentlich bald wieder öffnen dürfen“, sagt Museumsleiter Konrad Kessler.

Im Interesse der Kunstfreunde, die auf den Spuren der Bauhaus-Künstler nach Thüringen kommen, möchte er das erst im Bauhaus-Jahr 2019 eröffnete Dornburger Museum auch 2020 noch einmal in den Blickpunkt rücken. „Wir sind in diesem schwierigen Jahr mit unseren Besucherzahlen ganz zufrieden, trotz coronabedingter Schließung von März bis Mai hatten wir über 6000 Besucher bisher“, sagt Kessler. „Wer sich für das Bauhaus interessiert, der bekommt erst nach dem Besuch von Weimar und Dornburg ein richtig rundes Bild“, ist er überzeugt.

Schließlich sei es in Dornburg gelungen, die einzige außerhalb von Weimar bestehende Werkstatt des Bauhauses aus den 1920er Jahren fast original zu erhalten und mit einem modernen Museumskonzept den Besuchern das Bauhaus authentisch erlebbar zu machen.

„Meilensteine der Keramikgeschichte“

Das Dornburger Museumskonzept hat auch die Jury der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen überzeugt, die sich im Sommer die Bewerber um den alle zwei Jahre ausgelobten Museumspreis der Kulturstiftung angeschaut hat. Die Juroren kamen zu dem Ergebnis, dass in Dornburg „die Kombination von Heimat- und Fertigungsgeschichte didaktisch herausragend umgesetzt“ wurde. Das Museum spiegele „mit den Schwerpunkten Bauhaus, Otto Lindig und der Familie Körting Meilensteine der Keramikgeschichte des 20. Jahrhunderts wider, die sich in der Keramikwerkstatt im Marstall der Dornburger Schlösser abgespielt haben. Mit Lebensbildern und zahlreichen Originalobjekten ergänzt das in einem modernen Anbau befindliche Museum anschaulich die Geschichte der authentischen Werkstatt, in die das Publikum ebenso einen umfassenden Einblick erhält.“

Dafür wurde dem kleinsten der neuen Bauhaus-Museen in Deutschland ein Förderpreis und 5000 Euro zugesprochen. Als hessischer Vertreter der Museen erhält 2020 das „RadWerk – Die Kulturstätte am Main“ in Hanau/Klein-Auheim einen Förderpreis. Mit dem mit 25.000 Euro dotierten Hauptpreis wurde die Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße in Erfurt ausgezeichnet.

Mit Preisgeld neue Projekte finanzieren

„Über die Anerkennung freuen wir uns natürlich sehr, auch wenn wegen der Pandemie noch nicht genau feststeht, wann wir den Preis ganz offiziell überreicht bekommen“, sagt Kessler. Das Preisgeld soll neuen Projekten zugute kommen. „Wir planen im nächsten Jahr eine große Ausstellung über Marguerite Friedlaender, ihren Lebensweg von Weimar und Dornburg bis nach Halle/Giebichenstein, die Emigration in die Niederlande und schließlich die USA und ihr Schaffen dort“, berichtet er. Dafür wolle man sich um reichlich Leihgaben bemühen.

Aber auch für den Ankauf wertvoller Stücke für die Sammlung des Töpfereimuseums werde immer Geld gebraucht. „Wir haben ein herausragendes Stück von Theodor Bogler angeboten bekommen und überlegen gerade, wie wir das Geld dafür zusammenkriegen könnten, vielleicht auch mit einer Crowdfunding-Aktion“, sagt Kessler.

Engere Kooperation mit Klassikstiftung Weimar

In den kommenden Wochen will Kessler die Zeit auch nutzen, um mit der Klassikstiftung Weimar, die das Bauhaus-Erbe dort verwaltet, über engere Kooperationen zu reden. Im Bauhausjahr konnten Kunstinteressierte mit der „Bauhaus-Card“ die Museen in Weimar und Dornburg besuchen. Das ließen sich zahlreiche Gäste nicht entgehen. „So eine gemeinsame Eintrittskarte könnten wir uns auch für die Zukunft vorstellen. Auch wünschten wir uns, dass in Weimar direkt auf unser Haus verwiesen würde“, sagt Kessler.

Zwar finden auf den Internetseiten der Klassikstiftung und des Bauhausmuseums wie auch in diesem die Bauhaus-Töpfer Erwähnung. Dass deren Werkstatt in Dornburg erhalten blieb und als Museum besichtigt werden kann, erfährt man jedoch dort nicht. „Wir sind zwar nur der Juniorpartner, wollen jedoch gern die Zusammenarbeit mit der Klassikstiftung vertiefen“, macht Kessler deutlich.