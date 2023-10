Folgen des US-Haushaltsdramas auch in Jena zu spüren

Jena. Bratwurst für alle: Stadt feiert die deutsch-amerikanische Freundschaft am 6. Oktober mit einem abgespeckten Programm

Jena feiert die deutsch-amerikanische Freundschaft am 6. Oktober: Allerdings nur mit einem abgespeckten Programm. Angesichts der zunächst befürchteten US-Haushaltssperre habe man kurzfristig ein Großteil der Programmpunkte absagen müssen, erklärte das Rathaus am Montag.

„Wir bedauern diese Entwicklung sehr“, sagte Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP). Er sei aber froh, den neuen Generalkonsul trotz der aktuellen Ereignisse in Jena begrüßen zu dürfen: John R. Crosby hat seit Juli 2023 das Amt des US-Generalkonsuls für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen am US-Generalkonsulat in Leipzig inne.

Das deutsche kulturelle Erbe in den USA im Blick

Um die Verbundenheit der Stadt und seiner Bürger mit den Vereinigten Staaten von Amerika zum Ausdruck zu bringen, werde an zwei Programmpunkten festgehalten: Alle Bürgerinnen und Bürger sind wie geplant zu einer kostenlosen Bratwurst eingeladen. Diese wird zwischen 12.30 und 13.30 Uhr auf dem Holzmarkt ausgegeben. Auch ein englischsprachiger Poetry-Workshop für Jugendliche in der Ernst-Abbe-Bücherei findet statt. Für den Workshop von 11 bis 14.30 Uhr sind noch Anmeldungen möglich.

Hintergrund ist der German-American-Day, der jedes Jahr am 6. Oktober in den USA begangen wird, um an das deutsche kulturelle Erbe zu erinnern. Das Datum steht in Verbindung mit der Stadtgründung Germantowns. Die Gründer dieser Siedlung landeten, angeführt vom deutschen Prediger Franz Daniel Pastorius, am 6. Oktober 1683 in Philadelphia. Der erste „German-American Friendship Day“ in Jena fand im Jahr 2021 statt. Vor zwei Jahren war Ken Toko US-Generalkonsul.