Forderung aus Jena: Corona-Wirtschaftshilfen anpassen

Jena. Die Stadtspitze sieht Missstände und schreibt einen offenen Brief an das Land.

In einem offenen Brief hat sich die Stadt Jena an das Land Thüringen gewandt, um auf Missstände bei den Corona-Wirtschaftshilfen für die Veranstaltungs- und Kulturbranche hinzuweisen. „Das Pandemiemanagement der Landesregierung muss neben den epidemiologischen Folgen in einem wesentlich höheren Maß auch die wirtschaftlichen und sozial-infrastrukturellen Folgen der Pandemie im Blick haben und Lösungsstrategien entwickeln“, sagt OB Thomas Nitzsche (FDP).

Der wesentliche Unterschied zwischen der Phase des Lockdowns 2020/2021 und der derzeitigen Situation sei, dass bis auf wenige angeordnete Schließungen ein Großteil der Betriebe mit 2G oder 2Gplus geöffnet bleibe. Diese grundsätzlich positiv gedachte Öffnungsvorgabe würde für viele Unternehmen zunehmend zu einer wirtschaftlichen Bedrohung. Die Gründe:

Viele Menschen in Thüringen folgen verantwortungsvoll dem Weg der Kontaktreduzierung und nehmen derzeit Angebote in Gastronomie und Veranstaltungsbetrieben nicht wahr. Das Tagesgeschäft in der Gastronomie ist um weit mehr als 50 Prozent eingebrochen.

Unternehmen haben ihre Pandemieschutzmaßnahmen wieder verstärkt. Aus diesem Grund sind nahezu alle Betriebsweihnachtsfeiern in Thüringen abgesagt worden. Die Gastronomie und Catering-Firmen verzeichnen Umsatzeinbußen in Höhe von 70 bis 90 Prozent.

Die Hotellerie kämpft nach einem Sommer und Herbst der Erholung wieder mit einer massiven Stornierungswelle und nicht im Ansatz zu verzeichnenden Nachfragen für die Weihnachtszeit oder den Jahreswechsel.

Der stationäre Einzelhandel verliert mit den Zugangsbeschränkungen weiter im Wettbewerb mit dem Online-Handel.

Dass viele Unternehmen weiterhin öffnen würden, führen Nitzsche und Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) auf zwei Gründe zurück: Die fehlende Eigenkapitaldecke sowie die Überbrückungshilfe, die im Falle einer Selbstschließung nicht gezahlt werde.

„Wir bitten Sie ausdrücklich, sich in Gesprächen mit dem Bundeswirtschafts- und -finanzministerium sowie den Fachausschüssen des Bundes und Landes für eine entsprechende Anpassung der Wirtschaftshilfen einzusetzen, um Unternehmen die Möglichkeit zur geregelten und unterstützten Selbstschließung zu ermöglichen“, betonen Oberbürgermeister und Bürgermeister in dem Schreiben an die Staatskanzlei und das Wirtschaftsministerium sowie Sozialministerium.