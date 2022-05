Forschungsbau mit „Jurassic Park“ am Jenaer Beutenberg eröffnet

Jena. In das HKI-Biotech-Center wird auch der weltweit einzigartige Forschungsbereich Paläobiotechnologie einziehen. Aber eine Sache begeistert bei der Eröffnung noch mehr.

Der Jenaer Beutenberg-Campus hat einen „Jurassic Park“ bekommen. Eine Abteilung des Forschungsgebäudes wurde bei der Einweihungsfeier mit dem aus Kinofilmen bekannten Labor verglichen. Wissenschaftler reaktivieren in Jena längst ausgestorbene Moleküle, um dabei Erkenntnisse für bessere Behandlungsmethoden in der Gegenwart zu gewinnen. So kann der Zahnstein des Neandertalers einiges verraten.

Das neue Forschungsgebäude an der Beutenbergstraße 11a bietet auf über 2000 Quadratmetern moderne Labore und Platz für 80 Mitarbeiter. Foto: Thomas Beier

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie – Hans-Knöll-Institut (Leibniz-HKI) hat den Neubau zum Teil mit sehr weitgereisten Gästen eröffnet. „Forschungsgebäude sind natürlich immer nur eine Hülle. Das Aufregendste sind Forschungsergebnisse, von denen wir alle profitieren können“, sagte Institutsdirektor Axel Brakhage.

Er zeigte sich gegenüber den Zuwendungsgebern sowie der Leibniz-Gemeinschaft sehr dankbar dafür, dass diese auch in Zeiten großer Restriktionen der öffentlichen Haushalte die Forschung intensiv fördern. Die Baukosten von 27,5 Millionen Euro werden je zur Hälfte von Bund und Land getragen.

Der Neubau ist die Reaktion auf akuten Platzmangel, der an dem Institut herrschte. Durch immer weitere Forschungsprojekte stieg die Mitarbeiterzahl auf heute etwa 450 Personen.

Blick in ein Labor, in dem durch Nutzung von Fluoreszenz die Eigenschaften von Zellen untersucht werden. Foto: Thomas Beier

Für das Forschungsgebäude mussten zwei kleinere Laborhäuser weichen, die – ehemals als Tierhäuser genutzt – längst nicht mehr den Anforderungen an moderne Arbeitsplätze genügten. Der Neubau bietet auf über 2000 Quadratmetern Platz für insgesamt 80 Beschäftigte.

Neben Labor- und Büroräumen auf drei Etagen sind im HKI-Biotech-Center außerdem eine Cafeteria und zwei Seminarräume untergebracht. Eine Tiefgarage entspannt die Parksituation in der Nachbarschaft.

„Das Leibniz-HKI mit seinem im Biotech-Center untergebrachten Forschungsgruppen steht für ganz neue Konzepte in der erkenntnisorientierten Forschung mit einem hohen Potenzial für künftige Anwendungen“, sagte Matthias Kleiner, der Präsident der Leibniz-Gemeinschaft. Er unterstrich die Bedeutung des Leibniz-HKI in der Leibniz-Gemeinschaft und das Ziel, neue Wirkstoffe und Therapiekonzepte im Kampf gegen Infektionskrankheiten und zunehmende Antibiotika-Resistenzen zu entwickeln.

Toller Blick über Jena: Sandra Hebestreit bekam an ihrem Arbeitsplatz Besuch von Johann Komusiewicz (links) und Hanspeter Saluz. Foto: Thomas Beier

Kim Siebenhüner, die Vizepräsidentin der Friedrich-Schiller-Universität Jena, sagte als Historikerin: „Das von Hans Knöll in Jena entworfene Konzept, die Leistungen von Mikroorganismen zur Erforschung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten zu nutzen, trägt bis heute.“ Sie hob hervor, dass der Beutenberg für Studentinnen und Studenten zugleich ein sehr wichtiger, weil höchst praxisnaher Bildungsort sei.

Überhaupt gab es besonders viel „Oh!“ und „Ah!“ bei der Besichtigung des Hauses. Von den Arbeitsräumen lässt sich halb Jena überblicken, und der erfrischende Schleichersee scheint zum Greifen nah.

Zur Sache

Das HKI-Biotech-Center wird sowohl das deutschlandweite nationale Referenzzentrum für invasive Pilzinfektionen beherbergen als auch die neue, von der Carl-Zeiss-Stiftung geförderte Abteilung Infektionsimmunologie, die an Immunzellen forscht.

Zudem wird der weltweit einzigartige Forschungsbereich Paläobiotechnologie einziehen, der – unterstützt durch die Werner Siemens-Stiftung – bei der Suche nach neuen Antibiotika weit in die Vergangenheit blickt.