Ferientipp für Jena: Fragen der Ausgrenzung einkreisen

Jena. Skulpturenprojekt und Video-Workshop im Stadtmuseum Jena

Ausgehend von einem gemeinsamen Besuch der Ausstellung „Offener Prozess“ machen sich das Stadtmuseum gemeinsam mit den Schülern auf die Suche nach einer eigenen Sicht auf Rassismus, Ausgrenzung und Unterdrückung in unserer Gesellschaft.

In der ersten Ferienwoche haben die Teilnehmer die Möglichkeit, ihre Eindrücke in eigene künstlerische Videoarbeiten fließen zu lassen, die anschließend auch öffentlich präsentiert werden können. In einem zweiten Workshop soll eine Skulptur entstehen, die den Videoarbeiten einen konkreten Ort der Präsentation in der Öffentlichkeit gibt. Beide Workshops können unabhängig voneinander einzeln besucht werden. Natürlich ist es auch möglich, an beiden jeweils einwöchigen Workshops teilzunehmen. Der Video-Workshop findet in Zusammenarbeit der Kunstsammlung Jena und der Künstlerischen Abendschule Jena statt.

„Druckluft I“ – Videoworkshop vom 26. bis 30. Juli (1. Ferienwoche), 10-16 Uhr; Workshopleitung: Nadine Jacobi und André Helbig „Druckluft II“ – Videoskulpturworkshop vom 2. bis 6. August (2. Ferienwoche), 10-16 Uhr; Workshopleitung: Einhard Hopfe und Nadine Jacobi; Ort: Künstlerische Abendschule Jena, Sophienstr. 18; Teilnahme: ab 16 Jahre (kostenlos); Anmeldung: info@abendschule-jena.de