Fraktion „Bürger für Jena“ bleibt bei ihrem Wunsch nach Kleingarten-Moratorium

Jena. Die kleinste Ratsfraktion ist erstaunt, mit welcher Schärfe ihr einziger Änderungsantrag von der Verwaltungsspitze zurückgewiesen wird.

Die Fraktion „Bürger für Jena“ hat die Klimaschutz-Debatte mit dem Vorschlag für ein Kleingarten-Moratorium bereichert. Ein eher vager Satz, den die Verwaltungsspitze als Erwiderung in den Klimabeschluss formuliert hat, geht der kleinsten Ratsfraktion nicht weit genug. Die Verwaltung will demnach die hohe Bedeutung des Stadtgrüns in Konzepten „berücksichtigen“.

„Wir bleiben dabei“, sagte Fraktionschef Jürgen Häkanson-Hall auf Redaktionsnachfrage. Den folgenden Satz wollen die drei Fraktionsmitglieder klar im Klimaaktionsplan geschrieben sehen: „Alle Kleingärten und Kleingartenanlagen auf städtischen Grundstücken, einschließlich der Gärten nach Bundeskleingartengesetz, sind an ihrem Standort zu erhalten und im Flächennutzungsplan zu verankern.“

Zuletzt hatte die Stadtspitze festgestellt, dass dieses Ansinnen „als sachfremd und anderen Planungen widersprechend eingestuft werden muss“. Jenaer Kleingärten dürften wegen der Wohnungsbauzwänge nicht „sakrosankt“ seien. Letztes Wort ist abgeleitet vom lateinischen Begriff „heilig und geweiht“ und bedeutet „unantastbar“ (wir berichteten).

Darauf wiederum reagiert Dieter Brox, der für die Fraktion „Bürger für Jena“ seit dem Jahre 2005 sachkundiger Bürger im Ausschuss für Stadtentwicklung ist. Er fragt sich, warum plötzlich solch eine Schärfe in die Debatte gebracht wird. Es liege doch nahe, dass eine kleine Stadtratsfraktion, die als einzige keinen Parteistatus habe, einen Ergänzungsantrag einbringe. Die Häuser der Friedensbergterrassen auf ehemaligem städtischen Kleingartenland zeigten, wie deutlich merkbar der Einstrom von Frischluft aus dem darüber gelegenen Jenaer Forst beeinflusst wird.

Und Brox weiter: „Kleingärten spielen bisher im Klimaaktionsplan keine Rolle, aber im Flächennutzungsplan soll deren Bestandsgebiet zu Gunsten weiteren Hausbaus reduziert werden.“

Die Behauptung, einmal im Flächennutzungsplan verankert, könnten diese Flächen für immer für den Wohnungsbau verloren sein, will Brox so nicht stehen lassen. Es habe in der vergangenen Legislatur bereits solche Änderungen gegeben. Nahezu schizophren sei der Umstand, dass die Stadt bei Inanspruchnahme bestimmter Gärten auf Grund der Anforderungen des Bundeskleingartengesetzes Ersatzgärten zur Verfügung stellen muss. Dazu laufen seit mehreren Jahren schwierige Planungen in Lobeda-Ost.

„Natürlich senkt ein Radieschenbeet weniger den CO2-Ausstoß, als die im Klimaaktionsplan vorgesehene Absenkung der Temperatur des Fernwärmewassers“, so Brox. Mit einem Augenzwinkern fügt er jedoch hinzu: „Hoffentlich müssen dann aber die ebenfalls im Plan vorgesehenen mehr als zehn neuen Mitarbeiter, die geplant sind zur termingerechten Durchsetzung der Klimaaktionspläne, in ihren Büroräumen nicht frieren.“

Überrascht zeigen sich die „Bürger für Jena“, dass sich die CDU-Spitze in dieser Sache an die Seite der Verwaltung stellt, „obwohl deren Ortsteilbürgermeisterin in Jena-Ost und auch die Vorsitzende des Kleingartenbeirates schon erfolgreich für den Fortbestand anderer Gartenflächen in Jena kämpfen konnten“.

Der Jenaer Stadtrat hat bei seiner Sitzung am Mittwoch, 19. April, den Klimaaktionsplan auf der Tagesordnung. Die Sitzung beginnt 17.30 Uhr im Rathaus. Das Thema ist Top 12.