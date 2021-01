Frank Menz: Ein ganz besonderer Sieg

Jena. Die Jenaer Basketballer entschieden das Zweitligaspiel gegen die wiha Panthers Schwenningen mit 95:93 nach Verlängerung und verhinderten damit die zweite Heimniederlage in Folge. Entsprechend erleichtert zeigte sich Trainer Frank Menz: „Das war ein ganz wichtiger Teamerfolg. Bei der Vorgeschichte eine ganz besonderer Sieg.“ Gegen Schwenningen mussten die Jenaer ohne sechs Spieler auskommen. „Alle haben ihre Sache gut gemacht, vor allem auch die jungen Spieler“, lobte der Trainer. Zwar lagen die Jenaer nach einem guten Start (7:0- und 12:7-Führung) über weite Strecken des Spiels zurück, „doch wir haben an uns geglaubt. Wir haben das erste richtig knappe Spiel gewonnen. Das war wichtig für das Selbstvertrauen, weil wir bestimmt bald wieder in so eine Situation kommen werden.“ Marcus Tyus gelang in der Verlängerung die entscheidenden Jenaer Punkte in dem umkämpften Spiel. Erst brachte der US-Amerikaner einen Korbleger unter. Nach einem erfolgreich abgewehrten Schwenninger Angriff erzielte der Shooting Guard zwei Punkte zum Sieg. Nach der regulären Spielzeit hatte es 86:86 gestanden, zur Halbzeit lagen die Jenaer mit 37:42 zurück.