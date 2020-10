Anja Siegesmund will Ende Oktober ihr Mandat im Stadtrat niederlegen. Sie will sich künftig voll auf ihre Arbeit im Land konzentrieren. Am 28. November werden Bündnis 90/Die Grünen in Thüringen über die Nominierung einer Spitzenkandidatin zur Landtagswahl entscheiden, Siegesmund will sich dafür bewerben.

Margret Franz und Heiko Knopf, die Jenaer Fraktionsvorsitzenden der Grünen, dankten Anja Siegesmund für ihre Arbeit und bedauern ihren Schritt. Zugleich heißen sie Frank Schenker herzlich Willkommen. Mit ihm folge ein versierter Bildungspolitiker, der mit der Kommunalpolitik bestens vertraut sei. Schenker war bis zu seinem Ruhestand viele Jahre Bürgermeister in der Stadt Jena. Er war 2019 von der CDU zu den Grünen gewechselt, auch weil er bei der CDU Offenheit vermisste. Anja Siegesmund hatte bei der Kommunalwahl 1639 Stimmen bekommen. Frank Schenker 578. Beide hatten keine Spitzenplätze. Siegesmunds Rückzug war mittelfristig erwartet worden.