Frau beim Ausweichen verletzt, Hubschrauber im Einsatz - auf Spielplatz gezündelt - metergroße Schmiereien

Frau beim Ausweichen verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

In der Rudolstädter Straße in Jena kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall, bei dem eine 51-Jährige leicht verletzt wurde. Ein 35-jähriger LKW-Fahrer wollte die Spur wechseln. Da übersah er die Opel-Fahrerin. Daraufhin überfuhr die 51-Jährige eine Bordsteinkante und kam auf dem Gehweg zum Stehen, ohne andere Personen oder Sachen zu gefährden. Durch den Unfall wurde die 51-Jährige leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme musste die Straße kurz gesperrt werden, da ein Rettungshubschrauber samt Arzt eingeflogen wurde. Dieser konnte aber zeitnah die Unfallstelle wieder verlassen.

Auf Spielplatz gezündelt

Eine Sachbeschädigung auf einem Spielplatz in der Schrödingerstraße meldete am Donnerstag eine Mitarbeiterin der Stadt Jena. Im Zeitraum von Dienstag zu Donnerstag begaben sich unbekannte Täter auf den Spielplatz und brannte auf unbekannte Weise die Begrünung und die Fangmatte einer Rutsche an. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann aktuell nicht gesagt werden.

Tür eingetreten

Donnerstagabend gegen 20.20 Uhr haben zwei unbekannte Personen in der Anna-Siemsen-Straße in Jena eine Hauseingangstür beschädigt. Eine Zeugin hörte einen Knall und blickte anschließend aus dem Fenster, wo sie zwei Unbekannte sah, die sich vom Tatort entfernten. Die beiden Täter hatten die Tür eingetreten, dadurch waren zwei Glasscheiben gesprungen. Eine Suche nach den Tätern blieb erfolglos.

Für metergroße Schmierereien über Zaun gestiegen

Unbekannte Täter nahmen in Jena einen unliebsamen Weg in Kauf, um ihre Schmierereien an einer Hausfassade anzubringen. Diesmal betraf es ein Tankstellengebäude in der August-Bebel-Straße. Der oder die Täter überstiegen einen Zaun, um zum Objekt zu gelangen und brachten in einer Größe von 2,40m x 2,50m einen Schriftzug in silberner, schwarzer, gelber und pinker Farbe an. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

