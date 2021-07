Die Polizei in Jena sucht nach einer etwa vierzig Jahre alten Frau. (Symbolfoto)

Frau bringt in Jena Elfjährigen mit Rad zu Fall und fährt weiter

Jena. In Jena soll eine etwa vierzig Jahre alte Frau einen Elfjährigen auf seinem Rad zu Fall gebracht haben. Da sie einfach weiterfuhr, fahndet nun die Polizei nach ihr.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei an der Kreuzung Erlanger Straße/Am Klinikum in Eisenach am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr. Demnach wurde hier auf dem Gehweg ein Elfjähriger auf seinem Rad durch eine etwa 40 Jahre alte Radlerin angefahren. Der Junge kam daraufhin ins Strudeln, stieß gegen einen Ampelmast und kam anschließend zu Fall. Dabei verletzte er sich.

Selbstlose Ersthelfer kümmerten sich zunächst um den gestürzten Elfjährigen, während die Frau mit ihrem Fahrrad weiterfuhr. Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder zur mutmaßlichen Unfallverursacherin machen? Die Ersthelfer werden gebeten, sich bei der Polizei Jena zu melden.

Hinweise bitte an die Polizei in Jena, Telefonnummer: 03641-810 oder Email: ED.ID.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

