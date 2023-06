Frau in Jena von 34-Jährigem in Bauch getreten, verletzt und ausländerfeindlich beschimpft

Jena. In Jena ist eine Frau von einem 34-Jährigen verletzt und beleidigt worden. Gegen den Mann wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Am Dienstagmitttag kam es in Lobeda West zu einem Vorfall, der in mehreren Straftaten mündete. Laut Polizei war eine 47-Jährige in der Werner-Seelenbinder-Straße unterwegs, als sie zufällig auf einen ihr unbekannten Fußgänger traf. Dieser spuckte plötzlich in ihre Richtung, ohne die Frau jedoch dabei zu treffen. An der Kreuzung zur Matthias-Domaschk-Straße traf sie erneut auf den Mann, wobei dieser ihr den Mittelfinger zeigte.

Die Frau begann nun die Taten mit dem Handy aufzunehmen, woraufhin der Mann auf sie zukam, ihr das Handy aus der Hand schlug und sie in den Bauch tritt. Zudem beleidigte er die Frau mit ausländerfeindlichen Beschimpfungen.

Anschließend flüchtete der Mann in ein Einkaufszentrum, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung gefunden werden. Gegen den 34-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Frau wurde leicht verletzt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.