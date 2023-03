Frau wird angefahren - Ladendieb ertappt - Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Jena. Die Polizeimeldungen für Jena:

Frau wird angefahren und eingeklemmt

Eine Frau war am Donnerstag zu Fuß unterwegs, als sie von einem Postfahrzeug angefahren wurde. Der 26-jährige Fahrer fuhr ohne zu gucken rückwärts und stieß mit der Frau zusammen.

Laut Polizeiangaben wurde die 84-Jährige durch den Zusammenstoß zwischen dem Postfahrzeug und einem geparkten Auto eingeklemmt. Sie wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall beschädigt.

Radfahrer fährt bei Rot und verursacht Unfall

Ein Radfahrer überquerte am Donnerstag trotz roter Ampel die Straße. Daraufhin krachten zwei Autos ineinander.

Laut Polizei musste der 43-jährige Autofahrer stark abbremsen, um den Fahrradfahrer nicht zu erwischen. Eine 67-jährige Fahrerin schaffte es nicht rechtzeitig zu bremsen und krachte mit dem 43-Jährigen zusammen.

Der Fahrradfahrer flüchtete anschließend. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun.

Ladendieb ertappt

Ein 31-jähriger Mann war am Donnerstag in einem Lebensmittelgeschäft unterwegs. Nachdem er seinen Einkaufswagen mit Waren im Wert von 86 Euro befüllt hatte, wollte er den Laden verlassen.

Laut Angaben der Polizei bemerkte der Ladendetektiv den Dieb und sprach ihn an. Der 31-Jährige darf nun mit einer Anzeige rechnen.

Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Der 36-jährige Fahrer wollte nach links abbiegen als es zum Zusammenstoß kam.

Laut Polizeiangaben übersah der Fahrer die Straßenbahn. Durch den Aufprall wurde ein Fahrgast der Bahn leicht verletzt.

Zeugen nach Diebstahl gesucht

Vier Diebe drangen am 27.05.2022 in ein Restaurant in der Johannisstraße 21 in Jena ein. Sie öffneten eine elektronische Kasse und entwendeten 400 Euro.

Laut Polizei klauten die Unbekannten zusätzlich mehrere Bierflaschen im Wert von zehn Euro. Anschließend flüchteten sie.

Zeugen die Hinweise zu dem Vorfall und den unbekannten Tätern haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Jena zu melden. Die Polizei veröffentlichte Bilder zu den Tatverdächtigen.

Eigentümer von Fahrrad gesucht

Die Polizei stellte am 28.02.2023 mehrere Fahrräder in der Stauffenbergstraße in Jena sicher. Wer Angaben zu den Eigentümern der Fahrräder machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Jena zu melden. Hier finden Sie die Bilder der Fahrräder.

