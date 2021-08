Frauchen, bitte zahlen

Thomas Beier über die Fahrpreise für Kinder und Hunde in Jena.

Über die äußert kleinliche Anhebung der Kinderfahrpreise in Bussen und Straßenbahn wurde hier schon mehrfach berichtet. Als ob das wirklich sein musste nach all dem, was die Stadt Jena Kindern in der Corona-Zeit so abverlangt hat – zum Beispiel Spielplatzsperrungen. Völlig untergegangen ist dabei, dass seit 1. August auch der beste Freund des Menschen 10 Cent mehr zahlen muss: nämlich 1,70 Euro pro Einzelfahrt.

Okay, die meisten Vierbeiner werden den lästigen Zahlungsvorgang an Herrchen/Frauchen/Diverschen delegieren können. Trotzdem lohnt hier der Blick über den Tellerrand. In München, das sich in Jena mancher gern als Vorbild nimmt bei den Grundstückspreisen, kostet der Hund schon mal gar nichts. Ebenso in Frankfurt oder in Köln. Fairerweise muss gesagt werden, dass diese Städte allesamt in den alten Bundesländern liegen, während viele Verkehrsverbünde im Osten wohl aus alter Gewohnheit an den Hundefahrscheinen festhalten.

Die tierische Fahrpreisentwicklung hat jedenfalls den Effekt, dass Hunde kaum noch im ÖPNV zu sehen sind. Diesen Sonnabend, wenn es zum dritten Mal in Jena heißt „Juhu, unentgeltlicher Nahverkehr!“ könnte das anders sein. Wichtig: Statt einer Maske braucht Bello bei der Reise aber immer noch einen Maulkorb.