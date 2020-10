Nach knapp vier Stunden war die siebte Schleppjagd des Pferdesportvereins (PSV) „Saaleblick“ am Sonnabend schon wieder vorbei. Organisatorin Christine Dörfer, die die Schleppjagd auf ihrer zehn Jahre alten Stute „Alva“ absolvierte, kam nach der Rückkehr ins Schwärmen: „Alles wunderbar.“

Die 33 Reiterinnen und Reiter, ihre Pferde und die 30 Beagle-Hunde, die als Meute im Einsatz waren, kamen sicher wieder zurück von der 21 Kilometer langen Runde. Es ging in den Tautenburger Forst, dann weiter nach Tautenburg und Rockau. „Wir haben alle unterwegs die tollen Aussichten genossen. Unsere Region hat so viele schöne Orte. Das ist einfach nur ein Traum“, sagte Dörfer.

Dabei stand die Schleppjagd 2020 lange Zeit auf der Kippe. Die Verantwortlichen waren die gesamte Zeit in Kontakt mit den Vertretern des Gesundheitsamtes im Saale-Holzland-Kreis. Das Rentamt in Frauenprießnitz als Start und Ziel wäre zwar auch in diesem Jahr der Wunschort gewesen. Doch der Corona-Virus verhinderte das. Dafür fanden Dörfer und Co. Ersatz: auf dem Sportplatzgelände in Frauenprießnitz.

„Wir haben hier viel Platz und eine Frei-Terrasse. Da konnten wir unser gemeinsames Frühstück anbieten. Heute morgen dachte ich, dass es bei dem einen Mal bleiben wird. Doch nach der Schleppjagd habe ich viele Stimmen gehört, die begeistert waren vom Sportplatz. Vielleicht kommen wir 2021 wieder hierher“, sagte Dörfer. Ihr Vater Andre, Inhaber des Sportlerheims auf dem Sportplatz, war ein starker Partner. Seine Gulaschsuppe fand reißenden Absatz in der kurzen Mittagspause im Hirschgrund.

Voll des Lobes war auch die Vereinsvorsitzende Judith Bendix über den neuen Austragungsort. „Natürlich hätten wir gern mehr Reiter und auch Besucher begrüßt. Das ging aber nun mal in diesem Jahr nicht. Wir haben aber das Beste daraus gemacht. Das Reiten ist unser gemeinsames Hobby. Die Schleppjagd ist einer unsere Höhepunkte im Vereinsleben. Deshalb war es wichtig, dass wir die Jagd nicht absagen. Wenn ich in die Runde schaue, sehe ich nur zufriedene Leute“, sagte die 27-Jährige.