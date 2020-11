Frauenprießnitzer Park bekommt Konturen

Der neu angelegte Park im Zentrum von Frauenprießnitz geht seiner Vollendung entgegen. Im von Sitzsteinen eingefassten Innenraum markiert das dunkle Pflaster die bei Ausgrabungen gefundenen Mauerfundamente der alten Klosteranlage. Der Weg von der Dorfstraße in den Park muss noch gebaut werden. Dieter Dombrowsky (links) und Bernd Köhler von der Firma Schlag aus Theißen sind mit dem Pflastern beschäftigt.

Es sind keine hundert Schritte von der Kirche St. Mauritius in Frauenprießnitz durch das kleine Tor in der Kirchhofmauer bis in den Klostergarten. Dort befanden sich Wirtschaftsgebäude, Speicher und sicher auch eine Küche. Die große Anzahl von Scherben, die Archäologen bei Ausgrabungen auf dem Gelände gefunden haben, deuten darauf hin. Die Zisterzienserinnen, die hier vom 13. bis ins 16. Jahrhundert lebten, werden den kurzen Weg zwischen Kirche und Küche unzählige Male gegangen sein.