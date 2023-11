„Frausein“: Lesung im Towanda Jena

Jena. Was die Schriftstellerin Mely Kiyak zu sagen hat.

Die Literaturlesung „Mely Kiyak – Frausein“ mit der Sprecherin Iris Kerstin Geisler wird am Mittwoch, 8. November, ab 19 Uhr im Frauenzentrum Towanda, in der Schillerstraße 5, veranstaltet. Mely Kiyak ist die Tochter kurdischer Einwanderer, die in der Bundesrepublik aufgewachsen ist. Als Schriftstellerin lebt sie in Berlin und schreibt wöchentlich eine politische Kolumne für Zeit-Online „Kiyaks Deutschstunde“, für das Gorki Theater Berlin „Kiyaks Theater Kolumne“. In ihrem Buch „Frausein“ erinnert Mely Kiyak daran, dass es die Verhältnisse sind, die einem beibringen, wie man liebt und lebt. Sie erzählt das Leben in all den Einzelheiten, die es bedeutsam machen: vom Aufwachen zwischen ‚Herkunftsgepäck‘ und Neugier auf unbekannte Erfahrungen.