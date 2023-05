Freibad versus Konzert

Thomas Stridde über Nöte der Hochkultur im Sommer

Was für ein Drahtseilakt in kaufmännischer Hinsicht! Die Philharmonie bietet am kommenden Sonntag ein Riesenprogramm zur musikalischen Nachfeier des Jubiläums „175 Jahre Zeiss“. Vormittags „open air“ sieben Kleinkonzerte, die man nacheinander lustwandelnd und entgeltfrei besuchen kann. Am späten Nachmittag dann – gegen Entgelt – ein hochkarätiges Konzert der Philharmonie im Volkshaus. Was aber, wenn der Frühsommer eher ins Freibad lockt?

Orchesterdirektor Alexander Richter hatte am Dienstag dieses Stoßgebet parat: Vormittags bis früh nachmittags schönes Wetter; zum Abend hin Regen! Klar, ein Mindestmaß Tickets muss verkauft werden, wenn man bedenkt, dass die Stadt schon allein ein paar Tausender einkalkulieren muss, die die Ernst-Abbe-Stiftung als Volkshauseignerin für die Einmietung abverlangt.

Wie lässig dagegen Jenas Evangelische Allianz meteorologisch kalkuliert für ihr neues Paradiesfest, das am kommenden Sonnabend gefeiert wird! Eine Schlechtwettervariante gebe es nicht, hieß es aus der Initiatorengruppe. Wohl ein klassischer Fall von Gottvertrauen.