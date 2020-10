Freibäder in Jena: Besucherzahl bricht um die Hälfte ein

Verspäteter Start, spezielle Einlass-Gegebenheiten, keine Veranstaltungen und Abstands-Regeln: Die Jenaer Freibadsaison, die mit dem Schließen des Südbades seit gestern offiziell beendet ist, war in diesem Corona-Jahr eine Besondere. Waren es im vergangenen Sommer 149.000 Badegäste, fanden in diesem Jahr etwa 74.000 den Weg in Ost- und Südbad.