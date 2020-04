Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Freie Fahrt für Radfahrer bis nach Lobeda

Nicht erst Ende Mai, sondern bereits spätestens Freitag der kommenden Woche soll Jenas wichtigster Radweg vom Stadtzentrum nach Lobeda wieder vollständig befahrbar sein. Das kündigte Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) gegenüber unserer Redaktion an. Bereits am Samstag, 17. April, und Sonntag werde die Strecke geöffnet. Die Restarbeiten sollten dann bis Ende der kommenden Woche abgeschlossen sein. Ursprünglich sollte der Radweg erst Ende Mai wieder frei sein. Er ist jetzt seit acht Monaten gesperrt.

Die schnellere Lösung sei möglich geworden, weil sich Eisenbahnbundesamt, Stadt und Bauunternehmen verständigt hätten. Zwar sei die vorgeschriebene Signaltechnik für die Querung der Straßenbahngleise coronabedingt tatsächlich erst Ende Mai lieferbar. Doch alle Beteiligten könnten laut Gerlitz mit einem Kompromiss und einer provisorischen Lösung leben, wonach Radfahrer wegen einer gestaffelt stehenden Wegesperre abbremsen und die Straßenbahnen an dieser Stelle deutlich die Geschwindigkeit drosseln müssten. Der Einbau der neuen Technik könne dann ohne eine erneute Sperrung des Radweges Ende Mai erfolgen.

An der Stelle, an der jetzt der Radweg unterbrochen ist, entsteht die neue Südzufahrt zum Stadion. Sie dient als Gäste-Team-Zufahrt und Zuweg für Polizei und Rettungskräfte. Die Einmündung zur Stadtrodaer Straße hat eine Ampel erhalten, die nur bei Bedarf aufleuchtet. Neun Meter breit ist die neue Straße zur Fußball-Arena am Bahnübergang. Zusätzlich gibt es einen drei Meter breiten Radweg daneben.