Freienorla: Artenschutz mit Bagger und Kies

Der Thüringer Verband für Angeln und Naturschutz (VANT) ließ an Saale und Orla bei Freienorla den Boden per Bagger auflockern und brachte Kies ein, um besseren Lebensraum für Fische zu schaffen. Über das Ergebnis konnte sich auch Staatssekretär Torsten Weil (Linke) vom Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft (rechts) direkt im Fluss ein Bild verschaffen.

Der Wahnsinn. 300 Barben, dazu Zander, „das hatten wir noch nie!“, sagt Karsten Schmidt. Wer den Vorsitzenden des Verbandes für Angeln und Naturschutz Thüringen (VANT) kennt, weiß, dass er immer begeistert für die Verbandssache einsteht. Aber was hier an der Orla in Freienorla geschaffen wurde, setzt dem Ganzen die Krone auf. Das erfährt am Ende auch Staatssekretär Torsten Weil (Linke) vom Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, der mal eben tief durchs Wasser waten muss.