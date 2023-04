Freier Eintritt ins Bad winkt: Dornburg-Camburger sollen sich bewegen

Dornburg-Camburg. In Dornburg-Camburg wird erstmals zu einer Aktivwoche eingeladen. Zur Belohnung wird ein kostenloser Besuch des Freibads in Aussicht gestellt.

Erstmals wird es in Dornburg-Camburg eine Aktivwoche geben: Die Menschen aus der Stadt und ihren Ortsteilen sind eingeladen, vom kommenden Montag, 24. April, bis zum kommenden Samstag, 29. April, an verschiedenen Angeboten von Vereinen teilzunehmen. Ziel der Aktivwoche ist es, dass die Menschen in Bewegung und dabei miteinander ins Gespräch kommen. Wer zu fünf Terminen Stempel sammelt, bekommt zudem eine Freikarte für das Camburger Freibad.

Die Idee zur Aktivwoche hatte Cindy Freitag, die von der Insel Rügen nach Camburg gezogen ist und seit dem vergangenen Oktober eine Ergotherapie-Praxis in der Bahnhofstraße betreibt. „Ich war positiv überrascht, welche Vereinsfülle es hier gibt. Das kenne ich von Rügen so nicht.“

Einsamkeit vorbeugen

Mit ihrem Vorhaben hatte sich Freitag bei Bürgermeisterin Dorothea Storch (CDU) gemeldet, die sofort begeistert gewesen sei und den Kontakt zu den Vereinen der Stadt hergestellt habe. „Ich bin eine Frohnatur und kann andere gut vom Hocker reißen. Das ist mir dann auch hier bei den Vereinen gelungen und wir haben die Aktivwoche organisiert. Ich möchte mich bei allen bedanken, die daran mitwirken“, sagt Cindy Freitag.

Sie hofft, dass möglichst viele Menschen an der Aktivwoche teilnehmen. Es habe bereits zahlreiche positive Rückmeldungen gegeben. Schließlich könne mit regelmäßiger Bewegung körperlichen Beschwerden vorgebeugt werden. „Besonders bei Kindern liegt mir das am Herzen. Aber auch im Rentenalter ist Bewegung sehr wichtig. Außerdem können solche Treffen dazu beitragen, dass man sich danach auch mal zum Kaffee verabredet und im Alter nicht vereinsamt“, so Freitag.

Dornburg-Camburg bietet aus ihrer Sicht viel Potenzial, um mehr Menschen für Bewegungsangebote zu begeistern, als das bislang der Fall ist. „Wir haben die Saale, einen schönen Radweg und das Freibad. Da lässt sich viel draußen machen. Wir müssen die Leute nur dafür begeistern, dass sie ihre Sessel verlassen“, sagt Freitag.

Mit der Aktivwoche sei dafür ein guter Anfang gemacht, zumal auch Vereine aus den drei großen Ortsteilen Camburg, Dorndorf-Steudnitz und Dornburg zusammenarbeiten. „Wir können alle voneinander profitieren, und so wird es dann schön für die Bürgerinnen und Bürger“, so Freitag.

Apropos schön: Mit dem „Tanz in den Mai“ in Camburg, dem Maibaumsetzen in Camburg und Dorndorf-Steudnitz sowie dem Entenrennen in Dorndorf-Steudnitz soll als Belohnung nach der sportlichen Aktivwoche miteinander gefeiert werden.

Das ist in der Aktivwoche geplant:

Montag, 24. April, 18 Uhr: Eröffnung und Bogenschießen-Probetraining am Einschießplatz Stöbener Wald; 20 Uhr: Zumba in der Turnhalle Camburg

Dienstag, 25. April, 17 Uhr: Bogenschießen-Probetraining für Kinder ab 9 Jahren am Stöbener Wald; 18 Uhr: Infoabend EMS-Training in der Praxis von Cindy Freitag; 20 Uhr: Basketball in der Turnhalle Camburg

Mittwoch, 26. April, 17 Uhr: Nordic Walking am Sportplatz Dornburg; 18 Uhr: Bogenschießen-Probetraining für Jugendliche ab 12 Jahren am Stöbener Wald; 19.30 Uhr: Schnupperkurs Gardetanz im Rathaus Camburg; 20 Uhr: Ausgleichsgymnastik für Reiter in der Reithalle Zöthen

Donnerstag, 27. April, 18.30 Uhr: Bauch-Beine-Po in der Turnhalle Camburg; 20 Uhr: Pilates in der Turnhalle Camburg

Freitag, 28. April, 9.30 Uhr: „Sport für Mama und Baby“ im Rathaus Camburg; 15 Uhr: „Fit for Kids“ und Spielenachmittag in der Turnhalle Camburg; 19.30 Uhr: „Rock’n’Roll“ im Rathaus Camburg

Samstag, 29. April, 10 Uhr: Sport für Eltern und Kinder in der Turnhalle Dornburg; 13 Uhr: Rückenfit ab 50 in der Turnhalle Dorndorf-Steudnitz; 14 Uhr: Probekegeln für Groß und Klein auf der Kegelbahn in Dorndorf-Steudnitz; 14.30 Uhr: Pilates in der Turnhalle Dorndorf-Steudnitz; 21 Uhr: „Tanz in den Mai“ mit „Heinz & Doc“ im Rathausgarten Camburg

Sonntag, 30. April, 17 Uhr: Maibaumsetzen an der Feuerwehr in Camburg und Dorndorf-Steudnitz

Montag, 1. Mai, 14 Uhr: Entenrennen und Familiennachmittag in Dorndorf-Steudnitz

Die gesammelten Stempel können beim Entenrennen gegen eine Freikarte für das Camburger Freibad eingetauscht werden.