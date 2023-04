Freies Orchester Jena feiert Jubiläum mit seinen Lieblingshits

Jena. Passend zum zehnjährigen Jubiläum gibt es ein „Best of – 10 Jahre FOJ“ im Konzert am 15. Mai im Volkshaus.

Weihnachtszeit 2012, in einem Wohnzimmer in Jena. Die Geschwister Paula, bis heute Konzertmeisterin des Orchesters, Christoph und Johannes, einer der zwei Dirigenten, starteten zunächst zu dritt mit den Proben für ein neues Musik-Ensemble mit dem Ziel, einen frischen Akzent in der Jenaer Orchesterlandschaft zu setzen.

Im März 2013 ist es soweit: Das Freie Orchester Jena (FOJ) wird gegründet. Zehn Jahre sind seitdem vergangen, das Orchester ist mit fast 70 Mitgliedern deutlich gewachsen und aus der Jenaer Musikszene nicht mehr wegzudenken.

Aber warum der Name Freies Orchester? Das Ensemble verstehe sich als Ort, der Menschen verschiedener Generationen und Hintergründe über die geteilte Freude am Musikmachen zusammenbringe. In der Mitgliederschaft findet sich mit Schülern und Schülerinnen, Studierenden sowie Berufstätigen aus vielfältigen Bereichen ein Schnitt der Gesellschaft. Es gehe um mehr als „nur“ die Musik. Jedes Mitglied soll die Möglichkeit haben, sich gesehen und gehört zu fühlen und eigene Ideen einzubringen.

Das spiegelte sich auch im Orchesterrat wider, ein offenes Gremium, bei dem alle Ensemblemitglieder eingeladen sind, die Orchesterarbeit mitzugestalten. Es wird hauptsächlich Filmmusik gespielt, was aber nicht heißt, dass sich nicht hin und wieder auch andere Genres in den Konzerten wiederfinden. Seit 2018 ist das FOJ als gemeinnütziger Verein organisiert.

Highlights unter den zahlreichen Konzerten gibt es viele, reichten die Projekte doch von einem Konzert zum 90-jährigen Jubiläum des Jenaer Planetariums über ein Gemeinschaftskonzert mit dem Psycho-Chor Jena vis zu Kinderkonzert-Abenteuerreisen und mehr.

Passend zum zehnjährigen Jubiläum gibt es nun ein „Best of – 10 Jahre FOJ“, es werden die beliebtesten Stücke der Mitglieder auf die Bühne gebracht.

Neugierig, welche Top-Hits der Filmmusik ausgewählt wurden? Das Orchester lädt ein zum Jubiläumskonzert am Montag, 15. Mai, 19.30 Uhr, im Volkshaus Jena. Der Eintritt ist frei, dennoch freut sich das Orchester über Spenden, welche die weitere musikalische Arbeit unterstützen und ermöglichen sollen.