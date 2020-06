Das Musikerduo Doc & Josa aus Jena spielt am 28. Juni im „BluesKaffee“ an der Distelschänke in Jena-Ost.

Jena. Das Freiluftkonzert von Doc & Josa an der Distelschänke in Jena ist ausverkauft.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Freiluftkonzert in Jena ausverkauft

Die Corona-Beschränkungen setzen den Kulturveranstaltern reichlich zu, lange Zeit konnten Musiker und Künstler maximal online Auftritte wahrnehmen. Doch langsam bewegt sich wieder was.

So versucht auch Volker Albold einen Neuanfang mit seinem „BluesKaffee“. Am Sonntag, 28. Juni, spielen Doc & Josa ein Freiluftkonzert an der Distelschänke am Jenzigweg. Die Nachfrage nach den limitierten Tickets ist allerdings so groß, dass das Konzert ausverkauft ist, teilt Albold mit. Weitere Gäste können daher nicht dazustoßen.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Konzert mit den beiden zwei Urgesteinen der hiesigen Folk- und Blues-Szene soll aber nicht das einzige bleiben, über weitere Veranstaltung wird informiert.