Freiwillige stechen wieder Zackenschötchen im Saale-Holzland aus

Eisenberg/Jena. Invasive Pflanzen sollen zurückgedrängt werden. Dafür werden Arbeitseinsätze veranstaltet, bei denen Unkrautstecher und Handschuhe zur Verfügung gestellt werden.

Auch in diesem Jahr wollen die Natura-2000-Station „Mittlere Saale“ und der Ländliche Kerne e.V. gemeinsam mit Freiwilligen das Zackenschötchen auf wertvollen Naturschutzflächen ausstechen und die Bestände dadurch zurückdrängen. Der erste Arbeitseinsatz findet am 19. April in Petersberg bei Eisenberg statt. Die Projektmitarbeiter rufen außerdem zur Mithilfe bei der Erfassung von invasiven, gebietsfremden Pflanzen auf. Hierfür könne die App „Flora incognita“ genutzt werden.

Im Rahmen der Projekte zum Management von invasiven Pflanzen im Saale-Holzland-Kreis und Jena wird das Orientalische Zackenschötchen auf ausgewählten Standorten ausgestochen. Hierfür werden öffentliche Arbeitseinsätze veranstaltet, bei denen Unkrautstecher und Arbeitshandschuhe zur Verfügung gestellt werden. Auch ausreichend Getränke sowie einen kleinen Imbiss wird es vor Ort geben. Die Projektmitarbeiter hoffen auf tatkräftige Unterstützung und bitten um eine Anmeldung vorab. Festes Schuhwerk und ein geeigneter Sonnenschutz, gegebenenfalls eine Kopfbedeckung, seien bei der Teilnahme unerlässlich, heißt es. Bei schlechten Witterungsbedingungen müssen die Arbeitseinsätze abgesagt werden.

„Die Orientalische Zackenschote stellt im Saale-Holzland-Kreis ein ernsthaftes Problem dar, da sie sich in den letzten Jahren sehr stark ausbreitet und mittlerweile auch in die hochsensiblen Bereiche der Naturschutz- und FFH-Gebiete, darunter Trockenrasen mit den deutschlandweit bekannten und bedeutsamen Orchideenvorkommen, vordringt“, wird mitgeteilt.

Alle Termine und Anmeldungen: www.rag-sh.de/natura2000